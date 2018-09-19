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19.09.2018
bmpd.livejournal.com

Армия США переименовала последние модификации танка M1A2 Abrams

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Как сообщил веб-ресурс www.armyrecognition.com , армия США переименовала две последние модификации модернизированного танка Abrams - M1A2 System Enhancement Package (SEP) v. (versions) 3 и 4, соответственно, в M1A2C и M1A2D. Новые обозначения были утверждены 15 августа 2018 года меморандумом руководителя программ наземных боевых систем (Program Executive Officer Ground Combat Systems) армии США генерал-майором Брайаном Каммингсом.

Первый опытный образец модернизированного американского танка М1А2 SEPv3 (в настоящее время переименованного в M1A2C) в экспозиции выставки-конференции AUSA-2015. Вашингтон, октябрь 2015 года (с) General Dynamics Land Systems

Переименование было произведено в соответствии с пожеланиями Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США, который в законопроекте о оборонном бюджете США на 2019 финансовый год выразил озабоченность по поводу номенклатуры обозначений программ модернизации танков Abrams, утверждая, что запутанная система обозначений различных модификаций танка "не позволяет четко и кратко передать значительные возможности, которые могут быть достигнуты в этих усилиях". Комитет призвал армию как можно скорее изменить обозначени различных вариантов модернизации Abrams.

В настоящее время M1A2C (бывшая М1А2 SEPv3) является последней реализуемой программой модернизации танков Abrams армии США. Первые шесть предсерийных модернизированных танков этой модификации были поставлены армии в октябре 2017 года. В рамках бюджета на 2017 финансовый год было заказано 45 серийных модернизированных танков M1A2C (М1А2 SEPv3) на сумму 270 млн долл, поставка которых должна производиться с июля 2018 по август 2019 года. В декабре 2017 года армия США выдала General Dynamics Land Systems (GDLS, подразделение американской корпорации General Dynamics) рамочный контракт на модернизацию в течении нескольких лет 435 танков М1А1 Abrams в вариант M1A2C (М1А2 SEPv3) и в июле 2018 года GDLS получила твердый контракт на модернизацию 100 первых танков по данной программе. В военном бюджете 2019 года запланирована модернизация в M1A2C (М1А2 SEPv3) еще 135 танков, на что выделено 1,5 млрд долл. Кроме того, в 2019 финансовом году должны быть выделены еще 981,6 млн долл на другие мероприятия по модернизации и доработкам парка танков Abrams, включая 617,5 млн долл на закупку комплектов дополнительной защиты. Достижение

Контракт стоимостью 310,6 млн долл на создание следующего варианта модернизации танка Abrams - М1А2 SEPv4 (теперь M1A2D) - был выдан армией США GDLS в августе 2017 года. В рамках контракта GDLS должно поставить армии США семь прототипов и предсерийных образцов модернизированного танка М1А2D. Серийная модернизация танков по варианту M1A2D должна быть начата в 2023 финансовом году.

18.09.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
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