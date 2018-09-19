Научный пессимизм

Как увеличить вклад академической науки в укрепление безопасности России

На конференции "Фундаментальная наука – Армии", входившей в научно-деловую программу международного военно-технического форума "Армия-2018", были подняты весьма животрепещущие вопросы.

Здесь собрались представители ведущих академических учреждений нашей страны, включая академический Физико-технический институт А. Ф. Йоффе, Институт машиноведения им. А. А. Благонравова, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, Физический институт им. П. Н. Лебедева, Институт сверхчастотной полупроводниковой электроники, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН.

“Первостепенного внимания заслуживает дефицит в нашей стране суперкомпьютеров мирового уровня, хотя, скажем, в Польше их количество приближается к двум десяткам”

В 36 докладах на конференции речь шла о новых разработках гиперзвуковых явлений и процессов, об оружии направленной энергии, о путях повышения надежности космических аппаратов и обеспечении стабильности их полетов, о новых оценках аэрокосмических конструкций, о нестандартных методах тестирования материалов с помощью гиперзвуковых скоростей, о возможностях морских гравиметрических измерений в интересах Военно-морского флота, о моделировании электромагнитных полей Земли и о совсем недавно открытых многообещающих эффектах полупроводниковых приборов и многих других научных изобретениях и открытиях.

Сотрудниками трех десятков академических институтов было представлено множество интересных наработок, причем выступавшие не просто констатировали успехи в длительных научных поисках, но и обозначали препятствия, среди которых первостепенного внимания заслуживает дефицит в нашей стране суперкомпьютеров мирового уровня, хотя, скажем, в Польше их количество приближается к двум десяткам.

Обобщая итоги состоявшейся в подмосковной Кубинке конференции, отметим ее роль в обозначении задач разработки фундаментального задела для военно-технических новаций на ближайшие десятилетия, это во-первых. Во-вторых, в убедительной презентации научных достижений, что позволяет точнее понять и оценить с разных сторон потенциал российской фундаментальной науки. В-третьих, в выстраивании диалога руководителей академических учреждений науки с представителями Министерства обороны и его центральных научно-исследовательских институтов, а также с Академией военных наук, оборонных предприятий.

Обобщающие выводы о значимости прошедшей конференции делать преждевременно, но можно обозначить главное, а именно – поиски российских ученых соответствуют общему руслу и логике исследований зарубежных стран, мировым тенденциям. Имеются в виду разработка новых методов и технологии обработки и использования информации, активное развитие робототехники и ее целенаправленное применение для широкого спектра задач, а также создание и более эффективное применение новых материалов в интересах обороны.

Вместе с тем просматривается отставание в использовании потенциала социально-гуманитарных (поведенческих и когнитивных) наук, которые, например, в Стратегии безопасности США, принятой еще в 1915 году, поставлены на первое место в перечне приоритетных нововведений.

О недостаточном внимании российских обществоведов к оборонной тематике свидетельствовало также отсутствие на состоявшейся конференции представителей ведущих институтов обществоведческого профиля: Института социально-политических исследований, академического Института философии и права СОРАН, Института государства и права и других академических учреждений, хотя задачи и тематика злободневных обществоведческих исследований, что называется, стучатся в дверь. Речь идет о необходимости разработки теории и методологии невоенных действий, об исследовании роли российского государства как субъекта оборонной политики, о развитии в нашей стране государствоведения, но самое главное – об использовании возможностей оправдавшей себя на Западе новой парадигмы социологических исследований, именуемой за рубежом "action research" (так были названы "действенные" или "активистские" исследования).

Судя по всему, и эти вопросы в числе других заслуживают внимания руководителей РАН и Минобрнауки, а также Военно-научного комитета Минобороны.

Таким образом, просматривается спектр теоретических и организационно-управленческих задач, для решения которых необходимы не просто настойчивые и длительные усилия, но и преодоление имеющего место пессимизма, что ощущалось как в ходе отдельных выступлений, так и в ходе перерывов во время конференции.

Причин и поводов для пессимистических оценок действительно немало. Скажем, длительное время нерешаемые проблемы, превратившиеся в тревожные тенденции. Это, во-первых, исчерпание советского научно-технического задела, питающего оборонно-промышленный комплекс страны.

Во-вторых, снижение численности ученых в стране до шести процентов от экономически активного населения России, тогда как в Финляндии доля ученых составляет 17 процентов. В-третьих, вытеснение в политических документах понятия "наука" понятиями "инновация" или "знание", а применительно к "фундаменту образования" замена "общенаучности" "общекультурностью", что лишает учебно-образовательный процесс в учебных заведениях страны важной научной составляющей, необходимой строгости и критериев оценки. Общественное мнение при этом остается без необходимых ориентиров насчет конструктивной роли науки и ее незаменимости.

К этому списку можно добавить также глубоко распространяющиеся бюрократизм и бумаготворчество, опутывающие густой сетью академические институты, а также бесплодность многочисленных заседаний и совещаний, обветшавшую материально-техническую базу научной деятельности, затянувшиеся решения по неотложным вопросам.

Позитивному ходу работы и поддержанию оптимистичного настроя участников способствовало жизнеутверждающее выступление ВРИО начальника ГУНИД МО РФ, генерал-майора Романа Кордюкова, постаравшегося убедить аудиторию, что нерешаемых проблем нет. Нельзя не согласиться с его списком первоочередных задач. Это, во-первых, обобщение итогов прошедшей конференции, "Фундаментальная наука – Армии", но на более высоком уровне – с участием президента Российской академии наук академика Александра Сергеева, пообещавшего год назад в своей предвыборной программе повышенное внимание к оборонной тематике и даже персональное курирование ее, с участием совсем недавно назначенного заместителя министра образования и науки России Игоря Комарова, курирующего фундаментальные разработки и взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом, при непосредственном участии заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова, а также председателя военно-научного комитета, заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Макушева.

Во-вторых, проведение дополнительного экспертного опроса докладчиков конференции с целью выявления и обобщения их оценок реальной ситуации и факторов, влияющих на роль фундаментальной науки в укреплении обороноспособности страны, на взаимодействие с Министерством обороны России, на видение возможных перспектив.

В-третьих, подготовку и выпуск специального издания, включающего информационно-справочные данные о докладчиках, предложенных проектах и представленных научных учреждениях.

Только так видится возможность реализовать результаты конференции, повысить действенность и результативность мероприятий научно-деловой программы такого престижного международного форума, как "Армия-2018".

Сергей Першуткин, член-корреспондент Академии военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (749) за 18 сентября 2018 года