Рождение "цифровой фабрики"

На базе Ковровского электромеханического завода будет создан кластер для производства современных высокоточных станков

Далеко не каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса России может похвастать более чем вековой историей. Но именно таким является Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), которому 21 сентября исполняется 120 лет. Эти годы вместили историю не только нынешней Российской Федерации, но и Советского Союза, даже небольшой временной отрезок императорской России. На заводе есть целые династии, которые ведут отсчет своей трудовой биографии именно с тех давних времен. Тем дороже и ценнее такая связь поколений, которая позволила предприятию выжить в лихие 90-е, уверенно наращивать свой производственный потенциал в эпоху западных санкций и новых вызовов ХХI века.

ОАО "Ковровский электромеханический завод", основанный в 1898 году как "Чугунолитейная мастерская", – универсальное, многопрофильное предприятие с мощным производственным потенциалом, специализирующееся на выпуске электрических и гидравлических систем и приборов, техники гражданского назначения, в том числе мини-погрузчиков, многофункциональных фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, прицепных и возимых гидравлических подъемников, тракторов, а также металлообрабатывающего оборудования.

Проверено временем

Главные приоритеты завода – надежность и высокий уровень качества выпускаемой продукции, подтвержденные сертификатом соответствия по международному стандарту ИСО- 9001 и проверенные временем.

История станкостроения на КЭМЗ ведет свое начало с 1910-го. Только за годы Великой Отечественной войны на предприятии выпущено порядка четырех тысяч станков для оборонной промышленности. В настоящий момент завод специализируется на производстве и реализации токарных, фрезерных и токарно-фрезерных многофункциональных обрабатывающих центров с применением зарубежных и отечественных систем цифрового программного управления.

Первый обрабатывающий центр, собранный в России без иностранной документации, – вертикально-фрезерный станок КВС МВ 184 М5. Его особенностями являются не только высокая скорость, точность, большой крутящий момент шпинделя, но и возможность пятиосевой обработки с максимальным усилием зажатия при повороте стола. Станок прошел все испытания и сейчас поставляется на российский рынок, успешно конкурируя с немецким, американским и тайваньским оборудованием.

В 2017 году КЭМЗ совместно с АО "Микрон" при поддержке Фонда развития промышленности выиграл тендер на изготовление и серийный выпуск пятиосевых станков консольного (КТ 5) и портального (ПТ 5) типа, под производство которых на территории предприятия возводится новый корпус.

Самый громкий проект 2018 года, направленный на решение проблемы импортозависимости, – создание на базе КЭМЗ станкостроительного кластера.

Значительному укреплению потенциала предприятия, развитию прочных конкурентных и финансово-экономических позиций способствовало внедрение ряда инновационных проектов (с уровнем общего объема к 2018 году в 30%), среди которых производство мобильной техники под брендом ANT, не только перешедшее в статус серийного, но и получившее признание, в том числе за пределами нашей страны. Современная машина разных модификаций с бортовым поворотом, превосходящая по компонентной базе и техническим характеристикам все имеющиеся на рынке отечественные аналоги, – результат длительной работы всего коллектива предприятия, от поиска и приобретения конструкторской документации, разработанной чешской компанией Hydroma, до полной локализации производства.

vpk-news.ru

Одна из главных задач, стоявших перед конструкторами на первом этапе разработок, – выход на полную импортонезависимость. Ковровским электромеханическим заводом уже освоено производство гидравлических узлов: насосной тандемной установки, гидромотора большого момента, гидромотора хода. Изготовлены опытные образцы гидравлического распределителя.

Производство по выпуску части металлоконструкций, в частности кабины и рамы, размещено на предприятиях-партнерах – Камешковском механическом заводе, Муромском радиозаводе, Балакиревском механическом заводе. В результате практически все комплектующие, за исключением импортных дизельных двигателей, сегодня производятся на территории Российской Федерации.

Наиболее востребованные модели, нашедшие широкое применение в коммунальном хозяйстве российских городов от Крыма до Владивостока, – Ant-750 и Ant-1000. В течение последних четырех лет потребность Москвы в мини-погрузчиках данной модификации достигла 200 машин в год, всего их выпускается 600. КЭМЗ поставляет свою технику в Казахстан, Армению, опытная партия отправлена в Малайзию. Погрузчик Ant-1000 успешно проявил себя на строительстве олимпийского стадиона "Фишт" в Сочи.

Следующим этапом развития производства дорожной техники стало освоение погрузчика более мощного класса – Ant-3000. Конструкторская документация крупной, энергоемкой, мобильной машины также приобретена в Чехии и переработана практически на 90 процентов. В настоящее время процесс локализации Ant-3000 завершен на 80 процентов, исключение составляют дизельный двигатель и мосты. Идет работа по освоению нового современного погрузчика Ant-5000.

Весной 2018 года КЭМЗ выпущен первый образец экскаватора-погрузчика Ant-2321. Развитие данного проекта стало возможным благодаря софинансированию Министерства промышленности и торговли. Востребованность экскаватора-погрузчика на рынке подтверждают маркетинговые исследования. Особенность данной модели – интеллектуально продвинутое рабочее оборудование "обратная лопата", как на полноценных экскаваторах ведущих фирм мира. Процессорное управление позволяет реализовать пять режимов копания: мощностной, скоростной, экономичный, "тонкие работы" и пользовательский. В последнем оператор по собственному желанию задает параметры работы двигателя и гидросистемы. Кроме того, на Ant-2321 предусмотрено использование множества дополнительных инструментов – от гидромолота до вилочного захвата. В планах на 2019 год – серийное производство этой машины.

Именно применение самых передовых технологий, использование современного оборудования, освоение новых видов бизнеса позволили предприятию занять лидирующие позиции в своем сегменте, в том числе по производству тракторов Ant-4135 F. А заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ в 2018 году способствовало укреплению позиций КЭМЗ по реализации тракторов второго тягового класса на российском рынке. СПИК соответствует положению стратегии развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством РФ в июле 2017 года, и значительно упрощает доступ к госзаказу, дает право на получение налоговых льгот.

Согласно подписанному с компанией Zetor контракту к 2020 году локализация легкой полноприводной машины мощностью 135 лошадиных сил достигнет 80 процентов, в частности трактор будет оснащен двигателем и трансмиссией отечественного производства.

В интересах "оборонки"

С 1941 года ОАО "Ковровский электромеханический завод" работает в структуре оборонно-промышленного комплекса страны. Производство приборов для техники специального назначения в рамках государственного оборонзаказа является наиболее приоритетным направлением КЭМЗ, а присвоенный в 2004 году статус стратегического партнера государства свидетельствует о высоком уровне качества выпускаемой предприятием продукции.

Указом президента Российской Федерации предприятие включено в состав государственной корпорации "Ростех", головная организация КЭМЗ – АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Подчеркнем, что сегодня КЭМЗ – это высокотехнологичное предприятие, которое продолжает бурно развиваться и отвечает последним требованиям времени. КЭМЗ лидирует в производстве гидроаппаратуры и станкостроении, обеспечивает машиностроительную отрасль современной техникой. Это единственный завод, выпускающий системы стабилизации и наведения вооружения для любых отечественных танков и БМП. Широко востребованы электрогидравлические системы КЭМЗ комплексного типа для управления стационарным и мобильным оборудованием, которые предприятие разрабатывает и производит.

Неудивительно, что в канун юбилея на предприятии побывали губернатор Владимирской области Светлана Орлова и генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что госкорпорация "Ростех" создает на базе Ковровского электромеханического завода станкостроительный кластер для разработки и серийного производства современных высокоточных станков и обрабатывающих центров. Кластер решит проблему технологической зависимости российской экономики от зарубежного промышленного оборудования.

В совещании по вопросам снятия законодательных барьеров в области диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса также приняли участие спикер Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, депутаты Государственной думы, представители Министерства промышленности и торговли РФ, представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области. Было отмечено, что в настоящий момент для расширения производства станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый корпус площадью пять тысяч квадратных метров. Ввод нового цеха в эксплуатацию состоится в 2019 году. С учетом новых производственных площадей кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год.

"Без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни импортозамещение, ни создание новых технологичных производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает возможности для развития других отраслей. Пример Ковровского электромеханического завода показывает, что наш подход к переводу военных предприятий на гражданские рельсы может не только решать задачу загрузки мощностей предприятий ОПК в периоды снижения ГОЗ, но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском масштабе. Инвестиции в создание кластера составят около 460 миллионов рублей до 2024 года", – подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Добавим к этому, что главной задачей кластера является максимальная локализация производства токарных, токарно-фрезерных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных станков самого современного уровня, которые станут основой для создания "цифровых фабрик". Основным преимуществом российских станков и обрабатывающих центров является отечественная система ЧПУ, которая обеспечит их киберзащищенность: станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного удаленного доступа к системам.

На данный момент на мощностях КЭМЗ в рамках кооперации с предприятиями, которые войдут в кластер, уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Созданы первые образцы пятиосевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с программным управлением, которые могут производить детали высших классов точности, например турбинные лопатки или сотовые компоненты в авиастроении. Доля российских компонентов в продукции КЭМЗ в зависимости от модели станка сегодня составляет от 50 до 60 процентов. К 2026 году долю зарубежных комплектующих планируется снизить до 10 процентов и менее.

В состав станкостроительного кластера войдут также ведущие российские предприятия, способные создавать элементы станочного оборудования, исследовательские институты, готовые разработать всю необходимую документацию. Формирование такой кооперации позволит в кратчайшие сроки расширять линейку оборудования, которое будет производиться на КЭМЗ в интересах российской промышленности.

120 лет славной истории предприятия золотыми буквами вписаны в историю Российского государства. Ковровский электромеханический завод внес громадный вклад в укрепление обороноспособности страны как в период Великой Отечественной войны, так и в наше непростое время. Хочется пожелать трудовому коллективу новых побед и уверенной поступи, выполнения всех поставленных руководством Российской Федерации оборонных и мирных задач.

Важнейшие этапы развития КЭМЗ

1947–1949. КЭМЗ выпускает станки.

1993. Завод выходит на мировой рынок.

1960–1980-е. КЭМЗ производит гидравлические детали для российского станкостроения.

Начало 2000-х. Сотрудники предприятия получили бесценный опыт технологической эксплуатации, ремонта и обслуживания новейших станков заводов – лидеров станкостроительной отрасли Японии и Европы.

2004. Завод КЭМЗ стал по указу президента стратегическим партнером государства России.

2006. Начало на предприятии комплексного технологического обновления производства, которое базируется на бюджетных станках с техническими параметрами, соответствующими европейским требованиям. Модернизация производства последовала за работой, направленной на изучение качества сборки и технологии станков, а также на покупку и опытное использование техники. Ключевыми партнерами (которые изготавливают и поставляют оборудование заводу) были определены предприятия Quaser, Takisawa, Akira Seiki из Тайваня, поставляющие выпускаемую ими технику в Соединенные Штаты Америки, Японию и Европу.

2018. Предприятие продолжает динамично развиваться и использует в производственном процессе самые новые методики и оборудование, а также высококачественные материалы, которые гарантируют выпуск действительно качественной и эффективной продукции. Успешно выполняет ГОЗ и программу импортозамещения. В соответствии с Указом президента к 2025 году до 50 процентов продукции КЭМЗ будет иметь гражданское назначение.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (749) за 18 сентября 2018 года