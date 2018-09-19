"Пакет" взрывного интереса

В высокоточной линейке изделий корпорации "Тактическое ракетное вооружение" появился противолодочный комплекс с антиторпедой

В Геленджике завершилась международная выставка "Гидроавиасалон-2018", которая проводится раз в два года на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г. М. Бериева. Одну из самых заметных экспозиций представила корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Какие образцы продукции КТРВ были выставлены на этот раз и какие выводы по итогам работы выставки можно сделать для развития высокоточного вооружения?

У самого молодого и пока единственного в мире авиасалона, посвященного гидроавиации, уже собственная история. Первая и вторая международные выставки здесь прошли в сентябре 1996-го и июле 1998-го. В работе первой приняли участие 82 фирмы и организации из 15 стран, посетили более 100 тысяч человек. Во второй участвовали уже более 120 фирм и организаций из различных стран, 15 официальных делегаций из-за рубежа, 37 представителей военных атташатов.

“Борис Обносов: "Мы готовим к запуску в серийное производство более полутора десятков новых образцов высокоточного оружия"”

"Гидроавиасалон-2018" поставил новые рекорды. В нем участвовали 203 компании из шести стран, разместивших свои ВВСТ на площади четыре тысячи квадратных метров. Экспозицию корпорации "Тактическое ракетное вооружение" во главе делегации Минпромторга России посетил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это я все к тому, что международные выставки в Геленджике позволяют отечественным и зарубежным специалистам наиболее ярко продемонстрировать свои возможности, показать перспективы развития ВВСТ и их разнообразного применения. Кроме того, любая выставка – это новые деловые контакты, свободный обмен мнениями, контракты и продвижение российской техники и вооружения на международный рынок. Поэтому то, что КТРВ приняла в ней участие, – вполне разумный шаг, хотя у ряда читателей корпорация ассоциируется, быть может, прежде всего как разработчик и производитель авиационного ракетного вооружения: управляемых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", авиационных боеприпасов, других средств поражения. Но это далеко не так.

В первой сотне

Сегодня в корпораци (учреждена Указом президента Российской Федерации № 84 от 24 января 2002 года) входит около четырех десятков предприятий, которые обеспечивают разработку и производство:

авиационных тактических, оперативно-тактических и стратегических управляемых средств поражения, в том числе гиперзвуковых;

морских наступательных и оборонительных систем, включая противокорабельные ракетные комплексы корабельного и берегового базирования, а также подводное оружие и подводно-технические средства специального назначения;

ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами;

космических систем и аппаратов;

комплексов радиоэлектронного вооружения;

продукции на основе технологий двойного назначения в сферах авиационных, аэрокосмических, морских и информационных технологий.

Как видим, знаменита корпорация не только авиационными средствами. Разработки, представленные в Геленджике, свидетельствуют о том, что она укрепляет свои позиции на мировом рынке морских ВВСТ. Добавим к этому, что объединенная компания входит в первую сотню мировых оборонных предприятий (рейтинг Defense News Top-100 за 2018 год – 25-я позиция), а выручка от реализации продукции в 2017-м составила 211,4 миллиарда рублей.

Выстрел торпедой комплекса "Пакет-Э/НК". Источник: vpk-news.ru

В настоящее время предприятиями корпорации создается новое поколение высокоточного оружия, которое по своим характеристикам соответствует лучшим мировым образцам, а по некоторым показателям превосходит их. Но сегодня разговор о представленных на выставке морских наступательных и оборонительных системах. К примеру, одной из наиболее современных, предлагаемых КТРВ на мировом рынке систем является малогабаритный противолодочный торпедный комплекс (МПТК) "Пакет-Э/НК" с антиторпедой (АТЭ), предназначенный для размещения на фрегатах и корветах, а также кораблях меньшего водоизмещения. Разработчик – АО "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" (входит в состав КТРВ).

Как устроен МПТК? Система управления "Пакет-Э" обрабатывает информацию от корабельных сопрягаемых комплексов и систем об окружающей подводной обстановке, вырабатывает целеуказание, ведет контроль технического состояния модулей боевых средств, вырабатывает и вводит стрельбовые данные, выдает команду на пуск.

Специализированная гидроакустическая станция (ГАС) "Пакет-АЭ" с подкильной антенной в автоматическом режиме обнаруживает атакующие торпеды, определяет параметры их движения, определяет исходные данные для целеуказания и передачи их в систему управления.

Пусковые установки (ПУ) размещаются на корабельной палубе и снаряжаются в различной комбинации малогабаритными тепловыми торпедами (МТТ) и антиторпедами АТЭ. МТТ является высокоэффективным средством борьбы с подводными лодками. При решении противолодочных задач основной источник информации по цели – гидроакустическое вооружение корабля, в состав которого входят ГАС с подкильной антенной и ГАС с гибкой протяженной буксируемой антенной. Данные от них поступают в систему управления комплекса, где в автоматическом режиме вырабатывается стрельбовый массив данных. Комплекс "Пакет-Э/НК" может применяться в любых метеоусловиях при волнении моря не более пяти баллов.

"Пакет-Э/НК" – первая противолодочная система, построенная по комплексному принципу в отличие от зарубежных аналогов. Она с самого начала разрабатывалась для борьбы с подводными лодками и атакующими торпедами. В иностранных образцах решение задачи противолодочной обороны происходит аналогично МПТК "Пакет-Э/НК", но противоторпедная защита активными средствами не реализована. В этих случаях, как правило, применяются пассивные средства. Кстати, зона применения малогабаритных тепловых торпед в задаче противолодочной обороны – до 10 тысяч метров. Зона уничтожения атакующей торпеды антиторпедой – от 100 до 800 метров.

КРК "Уран-Э"

В настоящее время проработан вопрос применения комплекса "Пакет-Э/НК" и в мелководных районах. В развитие данной тематики ГНПП "Регион" в соответствии с мировым трендом развития "легких" торпед развернуло работы по созданию универсальной по носителям (ПЛ, НК, авиация) и целям (ПЛ, НК, атакующие торпеды) малогабаритной торпеды на базе технических решений, отработанных на МТТ.

Согласно официальным данным, опубликованным Министерством обороны РФ, высокая эффективность экспортного аналога МПТК "Пакет-НК" с антиторпедой была продемонстрирована в ходе учений со стрельбами в акватории Балтийского моря.

Другим примером комплексного подхода к решению задач является интегрированная система поиска и уничтожения мин, которые, как известно, представляют для корабля или подводной лодки опасность не меньшую, чем вражеские торпеды. Такая система под названием "Александрит-ИСПУМ" (производитель – ГНПП "Регион"), которая также была представлена КТРВ в Геленджике, осуществляет поиск мин на глубине до 300 метров при волнении моря до трех баллов. В ее составе применяются подкильный модуль с гидроакустическими антеннами, самоходный подводный аппарат (СПА), способный удаляться от корабля-носителя на дистанцию до 500 метров, буксируемое тело, транспортируемые изделия, размещаемые на СПА, – полезная нагрузка и буй-обозначатель, а также аппаратно-программные средства управления и обеспечивающие оборудования. При создании комплекса был учтен опыт, накопленный при предшествующих разработках, и на сегодня "Александрит-ИСПУМ" по своим возможностям и характеристикам полностью соответствует лучшим мировым образцам. Неудивительно, что этот экспонат также оказался в центре внимания экспертов и военных атташе зарубежных стран. Но на этом сюрпризы от корпорации не закончились.

Год новой торпеды

Кроме этих новинок, головное предприятие объединения – АО "Корпорация "ТРВ" представило уже хорошо зарекомендовавшие себя, модернизированные противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ (авиационный и корабельный варианты), а также противорадиолокационную Х-31ПД. Они получили улучшенные скоростные показатели, дальность применения и мощность БЧ. А многоцелевая Х-38МЛЭ может оснащаться комбинированными системами наведения, включая спутниковую навигацию, снаряжаться различными типами БЧ.

Ракеты класса "воздух-воздух" на внешней подвеске боевого самолета

Среди продукции АО "ГосМКБ "Радуга" (входит в КТРВ) было изделие самой последней разработки – ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения АРГС-59Э и предназначена для поражения с самолетов-носителей типа Су-30МК, Су-35 широкой номенклатуры радиолокационно-контрастных надводных целей от катера до крейсера в любое время суток как в простых, так и в сложных погодных условиях при волнении моря до шести баллов. Дальность пуска – до 285 километров. Навигационная система ракеты обеспечивает планирование маршрута ее полета с введением до четырех поворотных пунктов.

Модернизированный вариант Х-59МК оснащен боевой частью двойного действия и предназначен для поражения как морских, так и наземных особо прочных объектов с известными до пуска координатами. Вероятное отклонение при поражении заданной цели не превышает 10 метров.

АО "Корпорация "ТРВ" показало на выставке и ракетные комплексы. Созданные на базе ПКР Х-35Э (3М-24Э) КРК "Уран-Э" и ПБРК "Бал-Э" прошли широкую практическую апробацию в различных условиях. С учетом полученного опыта сегодня проводятся работы по расширению боевых возможностей этих ракетных комплексов за счет новой ПКР Х-35УЭ.

Кроме противокорабельных комплексов тактического класса, КТРВ предлагает заказчикам корабельный и береговой комплексы оперативно-тактического класса на базе сверхзвуковой крылатой ракеты "Яхонт", разработанные АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в состав КТРВ). Например, ПБРК "Бастион" способен обеспечить поражение кораблей противника любого класса на дальности до 300 километров в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Однако линейка морского оружия КТРВ не ограничивается классом противокорабельных ракет. Предприятия корпорации осуществляют разработку и поставку подводных ракет, торпедного и противоторпедного, минного и противоминного оружия, средств ведения подводной акустической борьбы, систем подводного наблюдения и охраны районов (объектов). Стоит отметить универсальную электрическую телеуправляемую самонаводящуюся торпеду ТЭ-2 и универсальную глубоководную самонаводящуюся торпеду УГСТ с аксиально-поршневым двигателем, предназначенные для поражения подлодок, надводных кораблей и других целей. Пуск может осуществляться в автономном и телеуправляемом режимах. Это, например, уникальный комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э", предназначенный для поражения надводных целей. Его ракета развивает скорость до 100 метров в секунду.

Ракета Х-59МК

Конечно, за всем этим огромный труд разработчиков, всего трудового коллектива. Как рассказал "Военно-промышленному курьеру" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, начиная с 2002 года КТРВ на основании указов президента РФ прошла пять этапов по расширению своего состава. Сегодня объединено почти 40 заводов и конструкторских бюро. Предприятия являются основными исполнителями программы создания управляемых средств поражения для авиационного комплекса пятого поколения и систем вооружения для ВМФ.

"Мы готовим к запуску в серийное производство более полутора десятков новых образцов высокоточного оружия, создаем ракеты малой, средней, большой дальности класса "воздух-воздух", противокорабельные, противорадиолокационные, многоцелевые класса "воздух-поверхность" и целый ряд других изделий, в том числе морское подводное оружие, – подчеркнул Борис Обносов. – В ближайших планах завершить в 2018 году испытания новой торпеды. Буду горд за себя и коллектив, если мы их проведем точно в срок, как того требует государственный оборонный заказ".

Эти слова генерального директора с полным основанием можно отнести и к тому, что делают коллективы АО "УПКБ "Деталь" (АРГС "Грань"), АО "Гос МКБ "Вымпел" (РВВ-СД, РВВ-МД, РВВ-БД). Речь – о разработке и выпуске новых изделий. "Вымпел", например, при создании ракет использует современные методы конструирования и моделирования, основанные на широком применении цифровых технологий проектирования. Это позволило получить значительно превосходящие параметры и тактико-технические характеристики ракет РВВ по сравнению с предыдущими образцами АСП.

ПБРК "Бастион" ракета Х-59МК. Фото: ВПК "НПО машиностроения"

Вступление в 2002 году в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" открыло перед конструкторским бюро "Деталь" новые перспективы во всех областях деятельности. Предприятие сумело выйти на новый уровень развития. Одной из важнейших совместных работ, позволивших УПКБ открыть принципиально новое направление в тематике, а затем и занять новую товарную нишу, стала разработка активно-пассивной радиолокационной головки самонаведения (АПРГСН) "Грань-КЭ" для обнаружения надводной цели и выдачу ее координат в систему наведения ПКР. В настоящее время изделие выпускается серийно. Работа выполнена в период с 2000 по 2014 год по заданию и за счет собственных средств головного предприятия корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Это было смелое решение руководства корпорации и лично Бориса Обносова, который поверил в возможность создания на Урале, на предприятии, не имеющем специфического задела, ГСН нового поколения.

Комбинированная система наведения с использованием инерциальной и спутниковой навигации, а также АПРГСН "Грань-КЭ" обеспечивает Х-35УЭ более высокую точность и помехозащищенность.

Что касается АО "Гос МКБ "Вымпел", то в 1999 году в ознаменование 50-летия создания предприятию было присвоено имя первого главного конструктора И. И. Торопова, а шесть лет спустя – в 2005-м оно вошло в состав КТРВ. Для "Вымпела" открылись новые возможности по реализации научно-технического и производственного потенциала. Проводится согласованная с авиастроительными компаниями политика по разработке и производству продукции военного назначения в соответствии с ГОЗ в интересах ВС России.

В стенах конструкторского бюро созданы основные образцы авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" для оснащения ВВС СССР и РФ. Широкую известность на международном рынке получили ракеты Р-23, Р-60, Р-73Э, Р-27 (разных типов), РВВ-АЕ, Х-29ТЕ, которые входят в состав вооружения экспортных самолетов семейства МиГ и Су, а также зенитные ракеты 3М9 для ЗРК "Квадрат", устройства выброса пассивных помех, пусковые и катапультные устройства, балочные держатели и другие виды подвесного оборудования. Почти за семидесятилетний период деятельности на "Вымпеле" разработано свыше 200 образцов военной техники, создано более 50 образцов авиационного ракетного вооружения, около 40 из которых эксплуатируются в 30 с лишним странах.

КБ "Вымпел" сегодня разрабатывает и производит все виды авиационного ракетного вооружения: управляемые ракеты класса "воздух-воздух" всех типов (малой дальности Р-73Э, РВВ-МД, средней дальности РВВ-АЕ, РВВ-СД, большой дальности РВВ-БД) "воздух-поверхность" (Х-29Л, Х-29ТЕ), управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК. Все – на самых последних достижениях науки и техники. Например, ракета РВВ-МД обеспечивает ведение ближнего воздушного боя, не накладывая ограничений на летно-технические характеристики истребителя, с реализацией принципа "выстрелил-забыл". Система комбинированного аэрогазодинамического управления обеспечивает возможность выхода на большие углы атаки и поражение целей, маневрирующих с высокими перегрузками вплоть до 12 g. Ракета РВВ-МД способна поражать цели на высотах от 20 метров до 20 километров, с углами целеуказания ± 60 градусов. Максимальная дальность пуска по сравнению с Р-73Э увеличилась более чем на 30 процентов и составила 40 километров. А использование двухдиапазонной инфракрасной ГСН и цифровых методов обработки информации повышает вероятность поражения целей в условиях помех.

Ракета средней дальности РВВ-СД по сравнению с ракетой РВВ-АЕ имеет дальность пуска до 110 километров (у РВВ-АЕ – до 80 км), обладает рядом других уникальных характеристик (минимальная дальность в заднюю полусферу – 300 м, диапазон высот поражения целей – 20–25 000 м, перегрузка поражаемых целей – 12 g). Высокая эффективность поражения воздушных целей (в любое время суток на всех ракурсах в условиях РЭП на фоне земной и водной поверхностей) обеспечивается комбинированной системой наведения, включающей в себя инерциальную с радиокоррекцией систему наведения на начальном участке траектории и активное радиолокационное самонаведение – на конечном. Применение ракеты РВВ-СД по принципу "пустил-забыл", в том числе с многоканальным обстрелом, возможность траекторного захвата целей и перенацеливания ракеты в полете с одной цели на другую обеспечивают ей одно из ведущих мест в своем классе.

При разработке ракеты проведено улучшение аэродинамических характеристик предыдущей модели ракеты (РВВ-АЕ) за счет удлинения радиопрозрачного обтекателя, применения донного сужения и утопленных узлов крепления рулей. Повышены мощность передатчика и чувствительность приемника АРГС. Полностью обновлено программное обеспечение ракеты. Оптимизирована помехозащита АРГС к искусственным и естественным помехам.

Новая РВВ-БД по сравнению с ракетой большой дальности Р-ЗЗЭ имеет значительно улучшенные характеристики. Высокие аэродинамические свойства и использование двухрежимного твердотопливного двигателя при стартовой массе до 510 килограммов позволяют обеспечить дальность пуска до 200 километров (у Р-ЗЗЭ – 120 км) и способность поражать цели с перегрузкой 8 g (у Р-ЗЗЭ – 4 g) на высотах от 15 метров до 25 километров.

Рывок "Дагдизеля"

Особо следует отметить положительные изменения, происходящие на АО "Завод "Дагдизель", где разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационной техники. Предприятие в последние годы, как известно, переживало не лучшие времена. Однако после включения в состав корпорации по предложению генерального директора Бориса Обносова ситуация сразу изменилась к лучшему. Полным ходом идет модернизация, которую планируют завершить к концу 2019 года. На "Гидроавиасалоне-2018" первый заместитель генерального директора КТРВ Владимир Ярмолюк сказал, что срывов работ на заводе нет. Полностью реконструирован один из ведущих корпусов, завезено оборудование, завод готовится к серийному производству нового изделия, которое будет получено в результате завершающихся ОКР. Речь о разработке перспективной торпеды, серийное производство которой "будет развернуто уже в этом году". Добавим, что до 2023-го "Дагдизель" должен изготовить для ВМФ России несколько десятков торпед (УЭТ-1). Общий объем вложений в его техническое перевооружение составит около двух миллиардов рублей.

Как видим, работа по созданию новых образцов и совершенствованию систем управляемого вооружения в интересах ВКС и ВМФ РФ корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" проводится постоянно исходя из требований обеспечения безопасности страны, с учетом мировых тенденций развития средств вооруженной борьбы. Уверенно выполняются ГОЗ и ГПВ. Завершивший работу "Гидроавиасалон-2018" еще раз со всей наглядностью это подтвердил.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (749) за 18 сентября 2018 года