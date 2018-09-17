Украина построит военную базу в Азовском море

Украина планирует построить военно-морскую базу в Азовском море до конца года. Об этом сообщается на официальной странице кабинета министров страны в Facebook.

"Украинское военно-морское присутствие в Азовском море усиливается. В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что база — "необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе".

Украина не раз обвиняла Россию в оккупации Азовского моря. Последний раз обвинение прозвучало из уст президента Петра Порошенко. В интервью изданию The Washington Post 14 сентября он заявил, что Москва стремится занять Азовское море также, как и Крым, и грубо нарушает международные нормы.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.