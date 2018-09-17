Войти
17.09.2018
Lenta.ru

Украина построит военную базу в Азовском море

589
2
-2
ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Украина планирует построить военно-морскую базу в Азовском море до конца года. Об этом сообщается на официальной странице кабинета министров страны в Facebook.

"Украинское военно-морское присутствие в Азовском море усиливается. В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что база — "необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе".

Украина не раз обвиняла Россию в оккупации Азовского моря. Последний раз обвинение прозвучало из уст президента Петра Порошенко. В интервью изданию The Washington Post 14 сентября он заявил, что Москва стремится занять Азовское море также, как и Крым, и грубо нарушает международные нормы.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
2 комментария
№1
17.09.2018 15:19
И Амеры ведь деньги дадут на строительство.
0
Сообщить
№2
17.09.2018 18:46
Вангую. Поставят дебаркадер чтобы катера швартовались и назовут это "Военно-морской базой". 8)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары