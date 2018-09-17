Войти
17.09.2018
ТАСС

Шойгу рассказал об участии Путина на всех этапах маневров "Восток-2018"

660
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева) и президент РФ Владимир Путин (справа)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева) и президент РФ Владимир Путин (справа).
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Под руководством Верховного главнокомандующего подведут итоги крупнейших в современной истории России учений

МАГАДАН, 16 сентября. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принимал участие на всех этапах маневров "Восток-2018", начиная с планирования. Под его руководством будут подведены итоги учений. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

"Этот план утвержден Верховным главнокомандующим и его участие в этих учениях, конечно, далеко не ограничивалось посещением полигона Цугол. Оно гораздо шире, оно гораздо глубже, потому что та видимая часть учений, которую видела вся страна и которую показали все каналы, это действительно самый-самый верх того, что происходило на самом деле", - сказал Шойгу.

По его словам, президент принимал участие в планировании, утверждении всех планов. Шойгу подчеркнул, что по поручению Верховного главнокомандующего были проверены не только войска, но и работа транспортной системы страны, и военно-промышленного комплекса.

Подведение итогов

Министр обороны добавил, что итоги маневров "Восток-2018" будут подведены под руководством Владимира Путина.

"Конечно, предстоит еще разбор учений, будет, я думаю, в октябре... все происходит под руководством верховного главнокомандующего", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на учениях "китайские коллеги показали довольно высокий уровень своей оснащенности, выучки".

По его словам, фактически вся российская техника, которая была задействована на этих учениях, новая, современная либо глубоко модернизированная техника, которая прошла проверку в Сирии и абсолютно отвечает требованиям войск.

"Осталось немножко в тени, что одновременно с этими учениями у нас проходили большие учения - 36 самолетов и 28 кораблей - в Средиземном море. С применением всего того вооружения, которое есть и у самолетов, и у кораблей", - напомнил глава Минобороны.

"Если говорить о понимании завтрашнего дня, то мы понимаем, что нам надо делать завтра, послезавтра, в том числе, а может быть и в первую очередь, благодаря таким большим учениям, мы их называем маневрами", - добавил он.

Маневры войск "Восток-2018" проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана.

К маневрам привлечены органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть органов военного управления и войск Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В общей сложности задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов обеспечения.

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
СФ
Похожие новости
14.09.2018
Боевые машины поддержки танков "Терминатор" будут участвовать в маневрах "Восток-2018"
11.09.2018
Песков: совместного участия Путина и иностранных лидеров в "Восток-2018" не предусмотрено
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары