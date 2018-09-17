Шойгу рассказал об участии Путина на всех этапах маневров "Восток-2018"

Под руководством Верховного главнокомандующего подведут итоги крупнейших в современной истории России учений

МАГАДАН, 16 сентября. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принимал участие на всех этапах маневров "Восток-2018", начиная с планирования. Под его руководством будут подведены итоги учений. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

"Этот план утвержден Верховным главнокомандующим и его участие в этих учениях, конечно, далеко не ограничивалось посещением полигона Цугол. Оно гораздо шире, оно гораздо глубже, потому что та видимая часть учений, которую видела вся страна и которую показали все каналы, это действительно самый-самый верх того, что происходило на самом деле", - сказал Шойгу.

По его словам, президент принимал участие в планировании, утверждении всех планов. Шойгу подчеркнул, что по поручению Верховного главнокомандующего были проверены не только войска, но и работа транспортной системы страны, и военно-промышленного комплекса.

Подведение итогов

Министр обороны добавил, что итоги маневров "Восток-2018" будут подведены под руководством Владимира Путина.

"Конечно, предстоит еще разбор учений, будет, я думаю, в октябре... все происходит под руководством верховного главнокомандующего", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на учениях "китайские коллеги показали довольно высокий уровень своей оснащенности, выучки".

По его словам, фактически вся российская техника, которая была задействована на этих учениях, новая, современная либо глубоко модернизированная техника, которая прошла проверку в Сирии и абсолютно отвечает требованиям войск.

"Осталось немножко в тени, что одновременно с этими учениями у нас проходили большие учения - 36 самолетов и 28 кораблей - в Средиземном море. С применением всего того вооружения, которое есть и у самолетов, и у кораблей", - напомнил глава Минобороны.

"Если говорить о понимании завтрашнего дня, то мы понимаем, что нам надо делать завтра, послезавтра, в том числе, а может быть и в первую очередь, благодаря таким большим учениям, мы их называем маневрами", - добавил он.

Маневры войск "Восток-2018" проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана.

К маневрам привлечены органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть органов военного управления и войск Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В общей сложности задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов обеспечения.