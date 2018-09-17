J-20. Скоро их будет больше, чем F-22

Через 7 лет США столкнутся с серьезной угрозой от китайских стелс-истребителей J-20, сообщает mil.news.sina.com.cn 16 сентября. В 2025 году количество самолетов этого типа в ВВС НОАК может достичь 200 единиц, что больше, чем F-22 у ВВС США.

К этому количеству следует прибавить большое количество истребителей J-10 новой версии С, а также J-16, с которыми китайские стелсы будут взаимодействовать. СМИ Гонконга недавно сообщили, что к концу года начнется серийное производство J-20 с двигателями китайской разработки.

Источник сообщает, что Китай успешно освоил 3D-печать металлических деталей и массовое производство элементов для активных ФАР бортовых РЛС. ВВС США находятся в трудном положении - они должны или массово модернизировать истребители четвертого поколения, или возобновить производство F-22, что вряд ли уже возможно.