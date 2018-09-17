Спущена на воду головная южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III

14 cентября 2018 года на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана (Южная Корея) состоялась церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи головной большой неатомной подводной лодки национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) получила название в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Ан Чханхо (Дусана) (1878-1938). На церемонии спуска присутствовал президент Республики Корея Мун Джэин. Передача лодки на испытания запланирована на конец 2020 года со водом в строй ВМС в январе 2022 года. С постройкой данного корабля Южная Корея вошла в узкий клуб стран, самостоятельно осуществляющих проектирование и строительство подводных лодок.

Церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Окпо, 14.09.2018 (с) пресс-служба президента Республики Корея

DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, подводное водоизмещение 3708 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимаются также компании LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывают британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку, аналогичную установке немецкого образца на топливных элементах, используемой на строящихся сейчас для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, будет также включать шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Cheon Ryong с дальностью стрельбы до 1500 км (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти).

Постройка головной подводной лодки данного проекта S 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) была начата с церемонии первой резки стали, проведенной на предприятии DSME в Окпо 27 ноября 2014 года. Церемония официальной закладки состоялась там 17 мая 2016 года. Закладка второй лодки SS 085 Son Byong-hi была произведена в Окпо 1 июля 2016 года. Третья лодка SS 086 Yi Dongnyeong была начата строительством на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 июня 2017 года.

Перед спуском на воду строящейся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Окпо, 14.09.2018 (с) 1boon.kakao.com

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