Войти
17.09.2018
bmpd.livejournal.com

Спущена на воду головная южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III

709
0
-2

14 cентября 2018 года на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана (Южная Корея) состоялась церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи головной большой неатомной подводной лодки национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) получила название в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Ан Чханхо (Дусана) (1878-1938). На церемонии спуска присутствовал президент Республики Корея Мун Джэин. Передача лодки на испытания запланирована на конец 2020 года со водом в строй ВМС в январе 2022 года. С постройкой данного корабля Южная Корея вошла в узкий клуб стран, самостоятельно осуществляющих проектирование и строительство подводных лодок.

Церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Окпо, 14.09.2018 (с) пресс-служба президента Республики Корея

DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, подводное водоизмещение 3708 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимаются также компании LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывают британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку, аналогичную установке немецкого образца на топливных элементах, используемой на строящихся сейчас для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, будет также включать шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Cheon Ryong с дальностью стрельбы до 1500 км (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти).

Постройка головной подводной лодки данного проекта S 083 Dosan An Chang-Ho (заводской номер 7716) была начата с церемонии первой резки стали, проведенной на предприятии DSME в Окпо 27 ноября 2014 года. Церемония официальной закладки состоялась там 17 мая 2016 года. Закладка второй лодки SS 085 Son Byong-hi была произведена в Окпо 1 июля 2016 года. Третья лодка SS 086 Yi Dongnyeong была начата строительством на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 июня 2017 года.

Перед спуском на воду строящейся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Окпо, 14.09.2018 (с) 1boon.kakao.com

Видео:

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
Babcock
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Thales
Проекты
2020-й год
212 ДЭПЛ
ВНЭУ
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
28.12.2012
ВМС Южной Кореи заказали постройку двух подводных лодок типа KSS-III
23.05.2016
На верфи «Дэу» заложен киль головной НАПЛ класса KSS-3 для ВМС Республики Корея
05.06.2015
Минобороны Республики Корея намерено разработать новый фрегат и ракету класса «воздух-земля»
01.12.2014
Начато строительство головной подлодки класса KSS-III для ВМС Южной Кореи
27.05.2014
Рынок подводных лодок АТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары