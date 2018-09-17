Саудовская Аравия получила первый американский корабельный вертолет MH-60R

13 сентября 2018 года на предприятии Sikorsky (принадлежащем корпорации Lockheed Martin) в Овего (штат Нью-Йорк) состоялась церемония передачи ВМС Саудовской Аравии первого построенного для саудовской стороны многоцелевого корабельного вертолета MH-60R Seahawk из десяти заказанных в 2015 году.

Первый переданный ВМС Саудовской Аравии многоцелевой корабельный вертолет Sikorsky (Lockheed Martin) MH-60R Seahawk. Овего (Нью-Йорк), 13.09.2018 (с) Lockheed Martin

Саудовская Аравия заключила с США межправительственное соглашение по линии американской программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) на приобретение 10 корабельных вертолетов МН-60R в конце 2015 года. Стоимость соглашения составляет 1,9 млрд долл. Поставка должна быть произведена к 31 октября 2018 года. Сообщается, что все десять вертолетов МН-60R для Саудовской Аравии уже изготовлены.

Вертолеты МН-60R в ВМС Саудовской Аравии предназначены в первую очередь для базирования на четырех заказанных для саудовского флота в США по линии FMS многоцелевых надводных боевых кораблях (фрегатах) Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), которые будут являться развитием строящихся для ВМС США "литторальных" боевых кораблей Littoral Combat Ship (LCS) типа Freedom (вариант LCS разработки корпорации Lockheed Martin). Соглашение о постройке четырех кораблей типа MMSC было финализовано сторонами в 2017 году, ввод их в строй саудовского флота ожидается в 2025-2028 годах.

Cаудовские вертолеты МН-60R должны получить на вооружение управляемые ракеты AGM-114 Hellfire; 70-мм корректируемые ракеты ВАЕ Systems APKWS II и противолодочные торпеды Raytheon Mk 54 Lightweight Hybrid Torpedoes (LHT) калибра 324 мм.

Первый переданный ВМС Саудовской Аравии многоцелевой корабельный вертолет Sikorsky (Lockheed Martin) MH-60R Seahawk. Овего (Нью-Йорк), 13.09.2018 (с) Lockheed Martin