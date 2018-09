The Atlantic (США): Еще не поздно предотвратить создание оси Россия — Китай

Китай и Россия будут решительным образом поддерживать друг друга, если их загонять в угол. Из этих двух стран Китай в значительно большей степени важен для долгосрочного процветания США. Никто не заинтересован в новой холодной войне с Китаем, поскольку такой вариант может отвлечь ресурсы Америки от важных приоритетов внутри страны.

Китайские танки разбрызгивали на ходу грязь, несколько вертолетов пролетели над ними в боевом строю в восточной части России, а молодой китайский солдат заметил по этому поводу: "Я никогда еще не участвовал за границей в развертывание группировки такого масштаба". Эта сцена предоставляет собой четкую картину состоявшихся на этой неделе грандиозных российских военных учений, о которых как много сообщали средства массовой информации.

В них учениях приняли участие 300 тысяч российских и 3200 китайских военнослужащих. Российские военные игры произвели весьма сильное впечатление на Запад.

Является ли это началом китайско-российского альянса, как об этом написали некоторые новостные агентства? Не толкает ли президент Трамп председателя Си в объятия российского президента Путина? Не совсем так. Это медленный, более тонкий процесс. Настоящая китайско-российская "ось" еще далека от реальности. Тем не менее, Западу стоит внимательно следить за тем, как эти две страны углубляют свои связи.

Что касается военной стороны дела, то Россия и Китай много говорят о своей прочной дружбе, однако в отношениях между этими странами уже в течение десятилетий существует недоверие. После серьезных столкновений в 1968 - 1969 годах на границе, проходящей вдоль реки Амур (как раз рядом с местом проведения этих учений) китайская сторона границы подверглась столь интенсивному артиллерийскому обстрелу, что после этого она стала похожей на лунный ландшафт. Эти две соседние страны смогли урегулировать свой территориальный спор лишь в 2008 году. Россия отказалась от нанесения неминуемого ядерного удара по Китаю только после того, как сами Соединенные Штаты пригрозили нанесением ответного удара.

Спустя 50 лет председатель Си и президент Путин публично демонстрируют дружбу - они присутствуют на военных парадах друг у друга, награждают друг друга орденами и медалями, а также участвуют в многочисленных и продолжительных по времени саммитах Шанхайской организации сотрудничества.

Если отставить в сторону шумиху в прессе, то пока мало признаков наличия такого интенсивного сотрудничества, которое существует, например, между Соединенными Штатами и их военными союзниками в Европе и в Японии. Россия продает Китаю оружие - объем этих поставок составил с 2011 года 10 миллиардов долларов, - и, в основном, Москва это делает потому, что ей нужна твердая валюта. В настоящее время обе страны совместно разрабатывают беспилотники.

Кроме того, Россия и Китай (отдельно друг от друга) проводят модернизацию своих вооружений. Китай хочет получить возможности для того, чтобы закрыть американским кораблям доступ в этот регион, и, кроме того, Пекин тренирует свои войска таким образом, чтобы они могли действовать за пределами границ Китая. Китайские военные имеют мало заграничного опыта, и об этом намекнул молодой китайский военнослужащий, когда сказал о том, что проходившие на этой неделе учения были для него первой крупной операций за границей. Российские и китайские военно-морские силы проводят все больше совместных учений небольшого масштаба, поскольку они пытаются сдержать американское влияние в Азии.

Важно отметить, что пока эти две страны не заключили между собой формального пакта в области безопасности - что напоминало бы по своему типу НАТО в Европе, - который заставил бы Китай и Россию защищать друг друга и который мог бы превратить эти отношения во взаимовыгодное военное партнерство.

Экономические отношения развиваются по такому же образцу - традиционное недоверие, больше шумихи, чем реализма по поводу текущего партнерства, и легкая тенденция, направленная на развитие сотрудничества. Так, например, широко разрекламированная и заключенная в 2015 году сделка, позволяющая Китаю закупать российский природный газ, сегодня представляется анемичной, а ее реализация замедляется спорами по поводу цены, маршрутов трубопроводов, а также недовольством китайцев переговорной тактикой России.

Объем торговли между этими двумя странами в прошлом году увеличился на 20% (до 84 миллиардов долларов), однако эти показатели кажутся незначительными в сравнении с объемом торговли Китая с Соединенными Штатами (635 миллиардов долларов в 2017 году). В июле нынешнего года Китайский банк развития предоставил одному российскому государственному банку кредит в размере 9 миллиардов долларов на развитие инфраструктурных связей между двумя странами. Это колоссальная сумма, однако проницательные наблюдатели полагают, что большая часть этой сделки не будет реализована.

Китайские бизнесмены в беседах со мной говорят, что у них есть сомнения относительно инвестирования своих средств в России, потому что это "более рискованно, чем в Конго", а также "непредсказуемо". Несмотря на некоторые общие экономические интересы, многие россияне не очень любят китайский рынок. Недоверие в данном случае взаимное. А история пограничных конфликтов и нереализованных сделок делает экономические отношения неустойчивыми. Хотя правительства обеих стран иногда выступают с критикой Соединенных Штатов, их позиции часто расходятся по многим геополитическим вопросам. Инициатива председателя Си "Один пояс, один путь" (а также милитаризация торговых маршрутов) уменьшает российское влияние в Центральной Азии. Китаю очень не нравится российская аннексия Крыма, ее военная помощь таким региональным соперникам Китая как Индия и Вьетнам, а также ее поддержка афганского движения Талибан.

Куда все это может привести? Китай традиционно избегает формальных альянсов, и председатель Си подтвердил эту политику в апреле нынешнего года. Пока не существует китайско-российского "блока", который вызывал бы беспокойство. Однако не следует заблуждаться - жесткая линия администрации Трампа в области торговли, а также то, как некоторые американские политики и журналисты, похоже, относятся к Китаю, считая его новым врагом, создают такую ситуацию, когда все это вполне может стать самореализующимся прогнозом.

Китай и Россия будут решительным образом поддерживать друг друга, если их будут загонять в угол. Из этих двух стран Китай в значительно большей степени важен для долгосрочного процветания Соединенных Штатов. Никто не заинтересован в новой холодной войне с Китаем, поскольку такой вариант может отвлечь ресурсы Америки от важных приоритетов внутри страны.

Если Соединенные Штаты не хотят толкать председателя Си в объятия Путина, это не обязательно означает, что Вашингтон должен капитулировать и согласиться с требования председателя КНР. Соединенным Штатам нужно четко определить свою линию и последовательно ее укреплять, как они делают эту в настоящее время в Южно-Китайском море. В то же время, Соединенные Штаты могут быть открытыми для любого сотрудничества с Китаем, в том числе в области сделки по климату, заключенной в 2014 году. Это создаст ту самую добрую волю, которая позволит легче разрешать будущие кризисные ситуации. Пока еще время для этого есть.

Аня Мануэль - один из основателей и руководителей консалтинговой компании RiceHadleyGates LLC, а ранее она работала в Госдепартаменте. Она является также автором книги "Это смелый новый мир: Индия, Китай и Соединенные Штаты" (This Brave New World: India, China, and the United States).

