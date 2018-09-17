Отыграться на Турции: российские ракеты задели Америку

США расширяют военное присутствие в Греции из-за Турции и С-400

США планируют увеличить масштаб военных операций на территории Греции с использованием военных баз в этой стране. Это связано в первую очередь с ростом напряженности в американо-турецких отношениях и желанием Анкары приобрести российские ЗРК С-400. По мнению экспертов, расширение военного сотрудничества Вашингтона и Афин - это не что иное, как шантаж в отношении Турции.

В Пентагоне надеются более активно использовать для своих операций и военно-морские базы и авиабазы в Греции, пишет газета The Wall Street Journal. Это связано в первую очередь с ростом напряженности в американо-турецких отношениях и желанием Анкары приобрести российские ЗРК С-400. Как отмечает издание, командование Вооруженных сил США уже ведет переговоры на эту тему.

Переговоры, по данным газеты, ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Однако участвует в них, судя по всему, и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

На прошлой неделе он посещал Грецию с визитом, где встретился с начальником генерального штаба национальной обороны Греции адмиралом Евангелосом Апостолакисом.

По итогам их переговоров Пентагон опубликовал заявление о готовности Афин к расширению военного сотрудничества с Вашингтоном.

Данфорд также поблагодарил греческую сторону за поддержку США и использование военно-морской базы, расположенной в бухте Суда.

"Есть как геополитические, так и географические факторы, которые делают Грецию местом, вызывающим интерес американских военных. С политической точки зрения отношения США и Греции находятся на высоком уровне, и обе страны разделяют обеспокоенность относительно партнера по НАТО - Турции. С точки зрения географии, в Греции круглый год идеальная погода для летной подготовки, а также есть базы НАТО", - цитирует The Wall Street Journal слова своих источников.

Эти заявления подтверждают и высокие военные чины американской армии. По словам того же Данфорда, "география Греции и возможности довольно значительные".

Однако расширение военного сотрудничества двух стран сопряжено с геополитическими рисками. По словам научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшата Саетова, "Греция на сегодняшний день является главным врагом Турции".

Готовность Вашингтона и Афин укрепить свое военное сотрудничество может еще в большей степени обострить и без того напряженные отношения США и Турции.

Главным камнем преткновения в этих отношениях в последнее время стало именно желание Анкары приобрести у России зенитно-ракетные комплексы. В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение своей страны о покупке российских С-400 вопреки давлению США.

Тогда турецкий лидер также отметил, что американская сторона начала выводить с турецкой территории системы ПРО, когда на Турцию начали падать ракеты из Сирии. Он заметил, что Анкаре нужны такие системы, но США решили их не продавать.

"Отношения у Турции с США стабильно ухудшаются. И естественно, когда страна НАТО покупает вооружение другого государства, которое в альянсе считается потенциальной угрозой, это не станет фактором улучшения отношений. При этом желание Анкары купить у России С-400 скорее является следствием ухудшения американо-турецких отношений, а не их причиной", - отмечает в разговоре с "Газетой.Ru" Саетов. По словам эксперта,

желание США укрепить свое военное присутствие в Греции может отчасти быть шантажом в отношении Турции, который применяется после того, как прямые угрозы санкций не сработали.

"Это такое своеобразное психологическое давление на Турцию со стороны США", - говорит специалист. В эту пользу говорит тот факт, что, по данным газеты, США не предлагают размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе. Возможно, на случай, если Анкара все же передумает покупать С-400.

Сработает ли эта тактика - сказать трудно. "Во многом это зависит от того, на каком этапе находится российско-турецкая сделка. Чем ближе стороны к окончательному закрытию сделки, тем меньше шансов, что Анкара отступит от своих планов", - говорит Саетов.

Однако стоит подметить и тот факт, что после визита американских военных в Грецию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался за диалог с Грецией, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия.

По данным The Wall Street Journal, США уже начали расширять использование греческих военных баз и разместили боевые беспилотники MQ-9 Reaper на базе ВВС "Ларисса". Однако, отмечает издание,

несмотря на все потенциальные преимущества более частого использования военных объектов, Греция не сможет заменить для США турецкую авиабазу "Инджирлик".

"Инджирлик" больше по размеру, рассчитана на военные операции НАТО и расположена ближе к Сирии, где американские военные проводят кампанию по искоренению последних очагов террористов ИГ (организация признана террористической и запрещена в России)", - пишет The Wall Street Journal.

Георгий Березовский