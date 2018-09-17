Море огня из "шайтан-арба"

Как старая зенитная самоходка превратилась в уникальную "Шилку-М4"

Долгая войсковая жизнь легендарных зенитных самоходных установок (ЗСУ), получивших обозначение ЗСУ-23-4 "Шилка", заслуживает уважения и является примером рационального отношения к технике, снятой с производства, но еще способной послужить. Серийное производство "Шилки", названной в честь реки - притока Амура, прекращено в 1982 году, но ЗСУ продолжает стоять на вооружении Сухопутных войск ВС РФ и выполнять задачи по противовоздушной обороне объектов и подразделений СВ во всех видах боевых действий.

Зенитные самоходки могут бороться с низколетящими самолетами и вертолетами, крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами, легкобронированными наземными и надводными объектами, а также с целями, которые сбрасываются на парашютах. ЗСУ позволяет защищать воздушное пространство с минимальной предварительной подготовкой.

Практически ни один конфликт второй половины XX века не обходился без применения этой машины. Зенитная установка принимала участие в боях на территории Вьетнама и была угрозой для американских летчиков. Активно использовалась в арабо-израильских войнах, в Анголе, в ливийско-египетском конфликте и в эфиопо-сомалийской войне, в ирано-иракской войне и на Балканах, а также в Персидском заливе. В Афганистане ЗСУ использовалась в качестве поддержки пехоты, наводя ужас на душманов. За ударную боевую мощь ее четырех спаренных автоматических орудий моджахеды прозвали "Шилку" "шайтан-арбой" – чертовой телегой. Несмотря на то что угрозы с воздуха отсутствовали, установки были модернизированы для стрельбы по наземным целям и на расстоянии 2–2,5 км могли уничтожить любые укрепления противника.

Счетверенная автоматическая 23-мм артиллерийская установка имеет большую начальную скорость снарядов, а высокая скорострельность позволяет создать "море" огня, поэтому даже танк, попавший под обстрел, может лишиться навесного оборудования, перископических приборов и пр., что в определенной степени отразится на его боеготовности. Хотя современные зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы ПВО Сухопутных войск превосходят "Шилку" по своим характеристикам и параметрам, основным достоинством "Шилки" является ее возможность использования на передовой линии при непосредственном соприкосновении с противником, где обновленные установки просто необходимы и незаменимы.

Сотни ЗСУ-23-4 до сих пор стоят на вооружении в армиях 39 стран мира и по-прежнему являются отличным недорогим вариантом для любого государства. Однако появление новых средств воздушного нападения, более высокий темп современного боя привели к необходимости модернизировать "Шилку". Так, согласно информации, представленной в справочнике "Вооружение Воздушно-космических сил России. Том 1. Современная техника ВКО и РЭБ России", выпущенном в 2016 году при спонсорской поддержке АО "Рособоронэкспорт", модернизация "Шилки", в частности, предусматривает: введение аппаратуры приема и передачи по телекодовому каналу данных для обмена информацией ЗСУ с вышестоящим командным пунктом, что позволяет интегрировать зенитную самоходную установку в единую войсковую информационную структуру ПВО; усовершенствование системы управления огнем, в том числе замену существующей РЛС на вновь разработанную того же частотного диапазона на твердотельной элементной базе с улучшенными характеристиками; замену аналогового счетно-решающего прибора на современную цифровую вычислительную систему; модернизацию гусеничного шасси, направленную на улучшение управляемости и маневренности самохода и снижения трудоемкости его технического обслуживания и эксплуатации.

Сегодня на оружейных выставках российскими специалистами демонстрируется установка ЗСУ-23-4М4, которая в ходе модернизации получила новую аппаратуру, но сохранила при этом проверенное и надежное артиллерийское вооружение в виде счетверенного автомата 2А7М калибра 23 мм, которое наводится в любом направлении по азимуту с углом возвышения от -4 до +85 градусов. Эффективная стрельба возможна на дистанции до 2–2,5 км при начальной скорости снаряда 950–970 м/с. Досягаемость по высоте – 1,5 км. При использовании же зенитных управляемых ракет комплекса "Стрелец", который теперь можно размещать на "Шилке", делая из нее фактически уже настоящую ракетно-пушечную установку, максимальная дальность поражения целей увеличивается до 5–5,2 км, высота – до 3–3,5 км. Боекомплект – 2000–3000 снарядов. При имеющихся характеристиках автоматы могут использоваться для атаки воздушных целей, движущихся со скоростью до 500 м/с.

В отличие от своих предшественников "Шилка-М4" может работать в сложной помеховой обстановке, а также эффективно производить обнаружение целей, идущих на малых высотах. Автоматика комплекса самостоятельно учитывает метеорологические условия, износ стволов пушек и другие факторы, влияющие на траекторию полета снарядов.

Одновременно с проектом "Шилка-М4" существует вариант модернизации под обозначением ЗСУ-23-4М5, в котором предусмотрено создание оптико-локационного канала в составе системы управления огнем, способного обеспечить боевую работу в условиях сильных помех, мешающих РЛС. В проекте "Шилка-М5" предлагается оснащать самоходку дополнительным телевизионным визиром и лазерным дальномером.

В рамках выставочной программы военно-технического форума "Армия-2018" были продемонстрированы образцы модернизированных ЗСУ-23-4М4, а во время динамического показа на полигоне в Алабине в разделе "Действие головной походной заставы" был произведен показ ходовых и огневых возможностей "Шилки-М4".

В результате модернизации легендарная самоходка получила вторую жизнь и еще послужит России.