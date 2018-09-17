Как сохранить целостность страны

Геополитические интересы Москвы на современном этапе и пути их военно-политического обеспечения

В числе важнейших геополитических национально-государственных интересов России принято считать территориально-природные, техносферные и социально-политические интересы.

БОРЬБА ЗА ТЕРРИТОРИЮ

Суть территориально-природных интересов любого государства заключается в сохранении и улучшении естественных природных основ существования, улучшения и развития народов, то есть территории государства, зон влияния и контроля, природной среды и ресурсов.

В геополитике важнейшую роль отводят территориальному фактору. Территория государства с геополитической точки зрения включает следующие структурные элементы. Прежде всего это эндемическая территория, то есть территория, на которой национальная общность (этнос) сформировалась как таковая. Как правило, эта территория контролируется данным этносом столь длительное время, что другие этносы признают ее как несомненно принадлежащую данной общности.

Периферийная (пограничная) территория государства - это территория, находящаяся под государственным контролем данного этноса и не оспариваемая сопредельными государствами, но в достаточной степени не освоенная демографически, экономически, коммуникационно.

Оспариваемая территория (геополитическое перекрестное поле) – это территория, на контроль которой по историческим, религиозным, политическим, этническим и правовым основаниям претендуют другие этносы или государства.

За пределы государства выходит пространство геополитического контроля, то есть сопредельные территории, находящиеся под политическим, военным, информационным, коммуникационным, демографическим или иным контролем данного государства. Сохранение территориальной целостности Российской Федерации, особенно периферийных оспариваемых территорий, обеспечение режима границ – наиболее важные слагаемые из геополитических интересов территориально-природной группы.

Реализация этой задачи требует радикального обновления всей стратегии развития России. Чтобы сохранить территориальную целостность страны, необходимо сделать Урало-Сибирский регион геополитическим центром, стержнем, связующим европейское и дальневосточное пространство. Но, к сожалению, многие регионы Сибири и Дальнего Востока оказались заброшенными и забытыми. После распада СССР отсюда сильно вырос отток населения. Удалось ли решить проблему сейчас, в результате реализации различных программ, – пока не понятно.

В эту группу входят и такие геополитические интересы, как, сохранение акваторий, обеспечение удобных выходов к мировым морским коммуникациям, сохранение, воспроизводство сельскохозяйственных угодий, особенно пахотных земель, рационального использования полезных ископаемых, особенно энергоресурсов и т.д.

Общеизвестно, что уровень обеспечения территориально-природных, геополитических интересов России в настоящее время существенно хуже, чем это было прежде. За последнюю четверть века позиции России претерпели серьезные изменения. И эти изменения, и потери для современного геополитического положения нашей страны можно считать чудовищными. Фактом является катастрофическое сужение геополитического поля России, почти абсолютное совпадение по площади территории и конфронтации с Российским царством 400-летней давности.

Современная Россия отброшена к границам XVII века, до петровских времен. Мы лишились природных барьеров, предотвращавших прохождение сухопутных сил противника, важнейших стратегических портов, удобных выходов к Балтийскому и Черному морям. За пределами нашей страны оказались до 40% оборудованных границ, 90% железнодорожных и портовых пунктов. Наша страна потеряла ни много ни мало 5 млн кв. км: площадь СССР составляла 22,4 млн кв. км, а сейчас площадь РФ – 17,1 млн кв. км.

Некоторые политики и политологи утверждают, что сокращение территории в современных условиях не имеет большого значения. Но это глубокое заблуждение. Пространство всегда играло большую роль и продолжает играть сегодня. Пространство определяет границы государства, а следовательно, и пределы распространения культуры, традиций, национального образа жизни.

Территория – это символ жизненных интересов, гарантия выживания нации. По выражению отца немецкой классической геополитики Фридриха Ратцеля, пространство – это не только физическая, но прежде всего политическая категория, которая оказывает огромное влияние на моральный статус нации. Россия потеряла почти все свои геополитические зоны влияния, так называемые "защитные оболочки", в которых происходит геополитическая переориентация. Ее границы не обустроены. Возникли и участились межнациональные религиозные конфликты как внутри России, так и по всему периметру границ. Достаточно вспомнить Грузию, Армению, Азербайджан, Приднестровье, сейчас еще и Украина. Четырехсотлетние, обильно политые кровью и подкрепленные гигантским количеством ресурсов усилия страны были сведены к нулю.

ОЧАГИ КОНФЛИКТОВ

Угрозы геополитическим интересам России вытекают и из того, что ее граница во многих местах многократно менялась в истории и отнюдь не является общепризнанной. Конфликтогенны границы и со странами СНГ и Балтии, ибо они образовались из административных границ внутри бывшего СССР, которым не придавались особого значения. Скрытые и открытые территориальные претензии имеются почти по всей протяженности этих границ. При этом России досталась самая протяженная в мире государственная граница – около 60 тыс. км. Из них 40 тыс. км – морские и 20 тыс. км – сухопутные. Мы соприкасаемся с 18 странами. С севера на юг она протянулась на 4 тыс. км. С запада на восток – 10 тыс. км.

Положение России в новом миропорядке заключается в том, что она была и остается зоной повышенного внимания определенных государств, которые рассматривают нашу страну как объект с неограниченными возможностями, богатыми полезными ископаемыми, определенным промышленным и технологическим потенциалом. Страна, обладающая до 20% мировых запасов нефти, до 45% газа, угля, 25% древесины, 20% мировых ресурсов пресной воды представляет собой лакомый кусок.

Особенно актуальны и по сей день поистине пророческие слова, сказанные выдающимся русским ученым Дмитрием Менделеевым: "Россия – это особая непознанная и неосвоенная страна. Она представляет собой и цель, и средство для экономики многих стран. Еще больший интерес она будет вызывать, когда многие народы реально столкнутся с результатами своей материальной деятельности, с проблемой жизненного пространства". Об этом с тревогой говорят современные ученые на различных конференциях, в ходе научных диспутов по проблемам безопасности России.

Из сказанного следует, что существенное ухудшение уровня обеспеченности территориально-природных интересов – наиболее важный аспект геополитического ослабления России.

НУЖНА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Особенность техносферных интересов геополитического плана заключается в сохранении и развитии техносферы страны. Техносфера – это важнейший по своей значимости компонент геополитической мощи. Для успешного геополитического соперничества на мировой арене России необходимо сохранить и развивать современный промышленный потенциал, особенно машиностроение, технически обеспечивающее добычу и переработку сырьевых ресурсов, выпуск продукции народного потребления, производство военной техники.

Безусловно, приоритетной базой реиндустриализации должно быть машиностроение. Это всегда было и будет основой индустриальной мощи страны. Машиностроение приведет к полному перевооружению производства, его автоматизации и роботизации. Принципиальным механизмом поднятия российской промышленности должны стать программы стимулирования спроса на российскую продукцию.

Успешная реализация политики импортозамещения, да и вообще восстановление промышленного и экономического потенциала страны сегодня в значительной мере возможны только методами мобилизационного типа. То есть осуществимо в условиях обязательной национализации как минимум стратегических отраслей. Ведь не секрет, что именно их приватизация привела к тотальной зависимости страны от иностранных товаров. На этом фоне в условиях санкций по критичным для ОПК России поставкам (в частности, микроэлектроники) вероятна деградация отдельных отраслей, в первую очередь технологичных.

Особую роль в геополитике имеет транспорт и транспортное машиностроение, железные дороги как инфраструктура и соответствующие им производства, авиастроение, система навигационного и метеорологического обеспечения, инженерное обеспечение территории. И здесь тоже пока не обходится без серьезных проблем. В настоящее время наш авиапарк примерно на 90% – сплошь "боинги" и "эйрбасы". Если эти компании прекратят обслуживать самолеты и откажутся от поставок запчастей, у нас начнется настоящий транспортный коллапс. А ведь советский авиапарк к разрушению СССР насчитывал 35 тыс. бортов, подавляющая часть из которых была отечественного производства.

Одним из ключевых факторов национальной безопасности страны выступает текущее и будущее состояние российской науки. Однако реорганизация РАН, по мнению многих известных ученых, ведет к деградации главной научной организации страны. Недостаточны объемы финансирования науки в стране. Самое поразительное и обидное то, что нас по науке по многим направлениям превзошел Китай. А ведь совсем недавно Пекин опирался на достижения нашей науки и промышленности. Столь серьезное отношение к науке, во многом сделало китайскую экономику второй в мире.

Наука играет важную роль в экономике и в обороне страны. Но для этого должен быть замкнут круг воспроизводства и инноваций. В современной России он разомкнут. С введением санкций становится очевидным, что сохранение нашего суверенитета связано с импортозамещением, а оно с новой индустриализацией. И здесь роль науки огромна. Строить заводы, возрождать или создавать целые отрасли промышленности надо на новой технологической основе. А это планирование, стратегический прогноз.

Сохранение негативных тенденций в этой сфере ведет к ликвидации перспективы развития России на основе новейших достижений, усилению внешней технологической зависимости, качественному ухудшению обороноспособности страны, окончательной утрате передовых позиций на отдельных направлениях научно-технического прогресса.

ОТСТОЯТЬ СВОЙ НАРОД

Геополитические интересы социально-политического и гуманитарного плана вытекают из потребности сохранить, отстоять в геополитическом противоборстве на планете свой народ, самобытность его цивилизации, культуры, самостоятельность, суверенитет его государственности. Самыми важными для России геополитическими интересами данной группы являются следующие: сохранение и укрепление суверенитета, независимости в политике, экономике, финансах; обеспечение возможности влиять на мировые глобальные политические и экономические процессы; сохранение и развитие демографического потенциала как страны в целом, так и всех входящих в нее этносов, улучшение физического здоровья, генетического фонда населения; развитие и сохранение научно-технического потенциала системы образования, культуры, нравственности, восстановление национального достоинства, уверенности в собственных силах.

Без обеспечения этих важнейших интересов о России как самостоятельном и влиятельном геополитическом субъекте не может быть и речи. Становится очевидным, что современная экономическая мощь, конкурентоспособность в глобальном экономическом соперничестве в гораздо большей степени, чем прежде, определяется квалификацией, уровнем образования трудоспособного населения России.

Много критических замечаний звучит в отношении реформ образования. Скандалы вокруг ЕГЭ, бездумное использование западных моделей в образовательной системе без учета собственных традиций, культуры, истории являются неотъемлемой частью информационной среды последних лет. Непродуманные слияния вузов, массовое закрытие школ в сельской местности, введение различных безликих стандартов и других мер, ведущих к коммерциализации, нанесли и продолжают наносить колоссальный ущерб.

Эффективным средством геополитического контроля над любой страной является ее возможная финансовая, товарная и особенно продовольственная зависимость от других стран. Для сравнения отметим, что в 1990 году поголовье крупного рогатого скота в СССР превышало 57 млн голов, а на начало января с.г. оно составило 18,6 млн голов.

Современная мировая геополитическая ситуация, экономический кризис грозят нашей стране усилением зависимости от Запада и его финансовой системы, обеспечения народа продовольствием и промтоварами. Особенно важно не допустить закритической задолженности, которая необратимо приведет к экономической зависимости и вынужденной расплате природными ресурсами в неприемлемых, опасных объемах. Создание такой задолженности – одна из важнейших составляющих геополитической стратегии Запада в отношении России. И санкции, введенные Западом, показали, что Россия критическим образом зависит от импорта лекарств, элементной базы, программного обеспечения, запчастей уже к купленному оборудованию и от многого другого.

Чтобы обрести реальный суверенитет и свернуть с пагубного пути, лишающего ее будущего, Россия должна решительно изменить вектор своего развития, стать намного сильнее, обрести реальную независимость.

Очень важно воссоздать систему национально-государственных духовных ценностей, принимаемых и разделяемых большинством народов, государственную идеологию, включающую четкое формирование национальных интересов и целей, систему духовных ценностей. Без идеологии, объединяющей общество и подчиняющей частные интересы, включая интересы властвующей элиты, общенародным, нам трудно выстоять в мировой гибридной войне, которую развернул против нас Запад. Без здорового патриотизма, державно-государственного самосознания, без национальной гордости страну не возродить.

БАЗА ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Современное геополитическое положение России, рассмотренные выше реалии сегодняшнего дня предопределяют выводы о том, что ее основные геополитические интересы (особенно территориальная целостность и политико-экономическая независимость) могут быть обеспечены лишь при соблюдении следующих условий, из которых вытекают пути политического и стратегического обеспечения геополитических интересов России.

Во-первых, необходимо возрождение достаточно жесткой центральной политической власти при высокой экономической и культурной самостоятельности регионов. Более чем тысячелетняя история нашей родины подтверждает этот вывод. Ослабление и децентрализация государственной власти в России, снижение ее авторитета опасны тем, что немедленно породят в различных регионах страны сепаратистские тенденции.

Сегодня Россия стоит перед необходимостью выработки целей, задач и характера развития, а также определения движущих сил, способных обеспечить их достижение. Борьба за возрождение единства, авторитета, экономической и военной мощи нашей страны, обретения ею статуса великой державы ставит каждого гражданина, которому небезразлична судьба нашей родины, перед выбором: либо он разделяют государственную политическую идеологию, выступает за общенациональные интересы, укрепление и усиление централизованного российского государства во всех сферах жизни общества, либо он воспринимает иную модель развития и содействует процессам ослабления и разрушения России.

Нам всем необходимо помнить, что в самые трудные критические периоды истории равновесие между различными уровнями безопасности личности, общества, государства неизбежно смещалось в пользу государства путем усиления эффективности деятельности институтов государственной власти. И в современной сложной геополитической ситуации, в которой оказалась Россия, с ужесточением санкций против нас, с обнародованием в США новой ядерной доктрины, носящей явную, ярко выраженную антироссийскую направленность, проблема сохранения и укрепления целостности государства, раскинувшегося на огромной территории от Европы до Тихого океана, наконец, проблема места и роли России в современном мире по-прежнему остаются животрепещущими и актуальными.

Во-вторых, сохранение экономической и военной мощи, превосходящей мощь любого из окружающих и граничащих государств. Следует иметь в виду, что экономическое и военное ослабление России может породить желание у отдельных соседних государств воспользоваться движением за национальную суверенизацию этнически родственных им народов России для того, чтобы при определенных условиях оказать давление на нее с целью подтолкнуть к политическим, экономическим и территориальным уступкам.

Но самое тревожное и опасное следствие экономического и военного ослабления России заключается в том, что оно открывает пути и возможности для давления на русскоязычное население, оказавшееся за границей. И если Россия будет слаба, то ущемлять будут в первую очередь русское население в зонах компактного проживания.

Российское руководство обязано сделать главным своим приоритетом судьбу русского народа, оказавшегося не по своей воле за пределами России, дискриминируемым меньшинством и иностранцами на своей земле. Наша страна имеет полное моральное юридическое право и обязана защищать интересы расчлененного русского народа и всех тех, кто сохраняет судьбу, для которых русский язык и русская культура являются родными. А факты дискриминации русскоязычного населения в государствах СНГ нередки.

В-третьих, необходима опора в военной политике на доктрину силового сдерживания достаточным потенциалом как мощного ракетно-ядерного оружия, маневренных сил быстрого реагирования, различных систем высокоточного оружия. Только политика силового сдерживания, опирающаяся на мощный ракетно-ядерный потенциал, может предотвратить вмешательство во внутренние дела России со стороны ведущих держав мира и прежде всего США. Для любого непредвзятого человека очевидна простая истина – что Россия не сможет проводить самостоятельную внешнюю политику, лишившись ядерного щита, который последние 70 лет надежно защищает нашу страну и международную безопасность в целом от любых потенциальных агрессоров.

Создав стратегический ядерный щит, страна обезопасила себя от возможного прямого вторжения на свою территорию. Однако с разрушением СССР резко возросли проблемы национальной безопасности, вызванные экономическими, политическими, экологическими, информационными и другими угрозами. В конечном счете суммарное и концентрированное их воздействие может вновь поставить Россию на грань потери национального суверенитета.

И тем не менее мы в состоянии себя вести самостоятельно, пусть и не во всем. Скажем, с опорой на тесные российско-китайские отношения, на партнеров по ШОС, на мощный ракетно-ядерный потенциал мы по ряду вопросов на переговорах можем находиться на равных с США позициях. Это было достаточно твердо продемонстрировано президентом России Владимиром Путиным на встрече на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года.

В-четвертых, необходим переход от внешнеэкономической стратегии на разумную авторитарность и закрытость. В настоящее время, по мнению многих специалистов, выгоднее опора на собственные силы, чем открытость и вхождение в мировой рынок на западных условиях. С одной стороны, Россия сегодня является более континентальной державой, чем бывший СССР, поскольку его выходы к мировым торговым коммуникациям сузились. С другой стороны, Россия сегодня – это единственная страна в мире, которая может развивать свою экономику полностью за счет собственных внутренних ресурсов, не завися ни от каких источников извне.

Следует заметить, что наше оружие во многом всегда было эффективным, прежде всего потому, что результаты научно-технических разработок, которые были выполнены при его создании, остаются закрытыми и непрозрачными. Да и любая конкуренция в секторе высокотехнологичной продукции основана на том, что одни компании учатся делать то, что не умеют делать другие, и, естественно, не горят желанием делиться секретами.

Исходя из вышеизложенных фактов и примеров, высшему руководству страны необходимо извлечь все уроки из прошлого и из нынешней неблагоприятной геополитической ситуации для сохранения территориальной целостности и обеспечения надежной безопасности России, упрочения ее позиций на международной арене. Речь идет прежде всего о необходимости достижения экономической, политической и социальной стабильности внутри страны. Именно успехи или неудачи на внутреннем фронте в конечном счете будут определять военно-экономический потенциал России и состояние национальной безопасности нашей Родины.

Эрнест Богатурович Петросян – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права Московского государственного областного университета.