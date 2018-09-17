"Бархатный сезон" отечественной гидроавиации

Выставка в Геленджике прошла в новом формате

В самый разгар курортного бархатного сезона, с 6 по 9 сентября с.г., в Геленджике прошла 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". В этом году формат выставки был значительно расширен: в новом павильоне развернута экспозиция "Цифровая промышленность", а в деловой программе нашли отражение темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотников.

В этом году свои продукцию и услуги на выставке представили 203 компании из шести стран мира, а площадь выставочной экспозиции превысила 4 тыс. кв. м. Среди участников мероприятия - госкорпорация "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), корпорация "Тактическое ракетное вооружение", НПП "Радар ММС", НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ и др.

Перспективные цифровые технологии – это, разумеется, хорошо. Однако "Гидроавиасалон" – все-таки прежде всего авиационная выставка, поэтому мы более подробно рассмотрим именно ее авиационную составляющую.

Здесь, разумеется, первая роль по праву принадлежала самолетам-амфибиям ведущего отечественного центра гидроавиации – ТАНТК им. Г.М. Бериева. Компания приняла участие в "Гидроавиасалоне-2018" в рамках общей экспозиции ОАК, представив на своем стенде информацию по многоцелевому самолету-амфибии Бе-200 (и его модификациям), а также по легкому самолету-амфибии Бе-103 и различным перспективным проектам. Кроме того, в полете и на земле были продемонстрированы Бе-200ЧС и Бе-103.

В ходе работы выставки, 7 сентября, МЧС России был передан очередной серийный Бе-200ЧС (бортовой номер RF-32768, серийный номер 307), построенный на ТАНТК им. Г.М. Бериева в рамках госконтракта. Самолет успешно пошел программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний и совершил перелет с заводского аэродрома в Таганроге в Геленджик. Машина будет эксплуатироваться в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС России.

В ходе выставки ТАНТК также были подписаны контракты на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС компаниям США и Чили. Соглашение с американской компанией Seaplane Global Air Services предусматривает поставку четырех самолетов и опцион еще на шесть машин этого типа. Первые два Бе-200ЧС будут оснащены украинскими двигателями Д-436ТП, остальные – двигателями SAM-146 российско-французского производства. Контракт с чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. предполагает поставку двух Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.

До конца этого года ТАНТК планирует подписать контракт на поставку трех самолетов-амфибий Бе-200 и с Министерством обороны России. По словам генерального директора – генерального конструктора ТАНТК Юрия Грудинина, военные получат партию из трех Бе-200ЧС в поисково-спасательном варианте с двигателями Д-436. Поставка первого самолета запланирована на 2019 год.

В ходе выставки глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал журналистам о ходе выполнения еще одной программы, в которой принимает участие ТАНТК. По его словам в конце 2018-го, или в начале 2019 года планируется заключить контракт с Минобороны РФ на серийное производство нового самолета ДРЛОиУ А-100. Глава ОАК уточнил, что предметное обсуждение контракта на производство А-100 пройдет "на этапе начала госиспытаний".

Участие в "Гидроавиасалоне" стало дебютом для поплавкового варианта самолета L-410UVP-E20 (бортовой номер RF-67758), работы по которому ведутся на АО "Уральский завод гражданской авиации". Поплавковый L-410 способен взлетать и садиться на воду при волнении до двух баллов и высоте волны до полуметра. Самолет прибыл в Геленджик своим ходом, прямо после первых испытаний на воде, проходивших на Волге в районе аэродрома авиации общего назначения Волжанка и демонстрировался на статической стоянке.

В программе демонстрационных полетов приняла участие летающая лаборатория Ил-114ЛЛ, созданная НПП "Радар ММС" совместно с Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина по заказу ВМФ РФ для отработки и испытаний широкого класса бортовых радиоэлектронных систем. На стенде ОАК был представлен проект базового патрульного самолета Ил-114МП на базе Ил-114-300, оснащенный поисково-прицельным комплексом "Касатка". По заявлению разработчиков, Ил-114МП способен вести 12-часовое патрулирование на удалении в 300 км от аэродрома вылета.

Холдинг "Вертолеты России" представил на статической стоянке гидробазы линейку своих вертолетов: опытный Ми-38, серийные Ми-8АМТ и "Ансат" и, наконец, полноразмерный макет перспективного легкого многоцелевого вертолета VRT-500.

Вновь в демонстрационных полетах на "Гидроавиасалоне" приняли участие беспилотники, созданные ООО "Аэроб" и НПЦ "Элвис". Первое представило интересный макет перспективного беспилотного вертолета, предназначенного для использования с подлодок. Аппарат размещается в выстреливаемом из штатного 533-мм торпедного аппарата субмарины транспортно-пусковом контейнере.

Разумеется, посетители выставки, да и все гости Геленджика, могли наблюдать за эффектным выступлением летчиков авиагруппы высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29. Кстати, в этом году "Стрижи" базировались непосредственно в аэропорту Геленджика. "Старших товарищей" в небе над геленджикской бухтой поддерживали пилоты пилотажной группы "Первый полет" – первой в стране профессиональной пилотажной группы на поршневых самолетах, которые выполняли групповой и индивидуальный пилотаж на Як-52, Як-54 и Су-31.

В целом же, несмотря на отдельные "шероховатости" в организации выставки и капризы погоды, "Гидроавиасалон-2018" удался. Почему-то при закрытии выставки, как в предыдущие годы, не прозвучало приглашения встретиться вновь на "Гидроавиасалоне-2020", но будем надеяться, что очередной праздник отечественной гидроавиации состоится в такой же "бархатный сезон" ровно через два года.

Александр Андреевич Манякин – независимый военный эксперт.