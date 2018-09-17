Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней.
Как заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов, Россия полностью заменила на отечественные аналоги закупавшиеся до сих пор на Украине комплектующие для военной техники. "Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно еще испытывали в 2014 году, пройдены", – подчеркнул Борисов.
Он напомнил, что в основном наш ВПК зависел от поставок моторов для вертолетов, которые выпускает украинский "Мотор Сич", а также от турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Но теперь, по словам Борисова, российские НПО "Сатурн" и "ОДК-Климов" решили эту проблему. "Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", – цитирует вице-премьера РИА "Новости".
Украина также поставляла российской армии много электроники. Но эти поставки "не носили определяющего значения" – в основном этой электроникой комплектовалось вооружение, которое уже и так стоит в составе российской армии, уточнил Борисов.
Кроме того, наши предприятия полностью заместили тепловизоры для бронетанковой техники, закупавшиеся ранее во Франции. Россия испытывала трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять эти изделия, признал вице-премьер. "Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО "Орион" и в концерне "Швабе" широкой кооперацией – это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод", – цитирует ТАСС вице-премьера.
Борисов также не исключил, что отдельные комплектующие впредь будут по-прежнему закупаться за рубежом. "Свет клином не сошелся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран Юго-Восточного региона, в первую очередь Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства", – отметил вице-премьер. И в этой ремарке содержится явная подсказка – на что именно рассчитывает ВПК России по части приобретения комплектующих.
"Корабельные двигатели частично закупаются в Китае, – подтвердил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. –
Сбой поставок уже негативно сказался на отечественном кораблестроении. Из-за отсутствия силовых установок, которые поставлялись с Украины, ранее застопорилось создание тройки фрегатов на калининградском заводе "Янтарь". Там в разной стадии готовности стоят четвертый и пятый корпуса фрегатов – "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Корабли предназначаются для Индии: еще осенью 2016 года лидеры двух стран Владимир Путин и Нарендра Моди заключили соответствующую сделку. При этом для нашего пользования – для Черноморского флота – до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже пока вошли два фрегата, еще один проходит испытания.
Правда, двигатели для фрегатов, предназначенных Индии, однозначно не будут китайскими, уверен Храмчихин. "Если корабли для Индии, то даю сто процентов: Китай ничего не продаст, потому что эти две страны – открытые враги, – уверен Храмчихин. – Поэтому это исключено. Если фрегаты для Индии, то тут как раз Украина может продать двигатели".
Такой вариант покупки отнюдь не исключен: как обещал министр обороны Индии Манохар Паррикар, Дели сам приобретет и установит двигатели для закупаемых фрегатов. В августе прошлого года индийская правительственная комиссия по оборонным закупкам одобрила контракт на приобретение у николаевского завода "Заря-Машпроект" двух комплектов газовых турбин для фрегатов, которые строятся на верфи "Янтарь". Так что полностью "импортозаместить" украинские комплектующие в итоге не удается. Просто поставка идет длинным путем – через индийского посредника.
А вот для третьего фрегата из той же серии двигатели могут быть и впрямь российскими, полагает Храмчихин, но когда они будут готовы, неизвестно. Точнее, добавляет он, "теоретически планируется, что это могут быть наши двигатели, но я не знаю, что получится из этого на самом деле".
Замглавы Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев вторит вице-премьеру Борисову: зависимость от поставок украинских двигателей в целом преодолена.
"По двигателям решение принято так: часть закрыть своими усилиями, а часть закупать у Китая, – пояснил Денисенцев газете ВЗГЛЯД. – Это здравое решение, потому что всю номенклатуру двигателей надлежащего качества очень тяжело производить".
"А в принципе, не украинское заменили китайским, а европейское китайским, – указал Денисенцев. – Допустим, закупали немецкие дизели для небольших кораблей, теперь их заменили на китайские". Но в нынешней конфигурации лучше зависеть от Китая, чем от немцев, которые скажут завтра: вот вам новые санкции, сворачиваем сотрудничество, – заметил в заключение эксперт.
Подтверждает Денисенцев слова вице-премьера и по другим пунктам. "Вообще по всем технологиям, конечно, некоторая зависимость была: по поставке электронно-компонентной базы, по матрицам французских тепловизоров для танков. Долго решали эту задачу, сейчас более-менее решили", – подчеркнул эксперт.
А, например, по вертолетным двигателям мы зависели от "Мотор-Сич", пояснил Денисенцев, скорее не технически, а экономически – с Киевом сотрудничать было просто выгоднее.
"Была отработана технология, труд рабочих был дешевле. Украинцы просто выигрывали экономическую конкуренцию. А так технически никаких проблем нет, – уверен эксперт. – Сами двигатели, если посмотрите их историю, были разработаны в советское время на территории РСФСР, потом их в УССР передали. Была проблема в том, что нужно потратиться, наладить выпуск этих двигателей. Ну вот ОКБ "Климов" и наладил".
Олег Москвин,Юрий Зайнашев
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
С другой стороны, разве можно обвинять Россию за стремление оказать всевозможную поддержку украинскому народу? Вот только стоило требовать ответных шагов. И не было бы никакого Майдана. Сейчас осуществляется существенная поддержка Белоруссии, и со стороны белорусов было бы логичным и порядочным признать Абхазию и Ю.Осетию. Заодно подобный шаг связал бы Россию и Беларусь еще сильнее. А так, на мой взгляд, деньги помощи просто выкидываются на ветер. И пример Украины тому подтверждение.
С другой стороны, разве можно обвинять Россию за стремление оказать всевозможную поддержку украинскому народу?После майдана и появления откровенно анти-российских американских марионеток у власти на Украине однозначно стоил бы все контракты, инвестиции в Украину прекратить полностью с очевидной целью - чтоб в нынешнем виде украинское государство побыстрее развалилось. Но сейчас чудесным образом Россия является крупнейшим инвестором в экономику враждебной Украины. Это какой-то бред какой-то. Украина полностью перекрывает подачу воды, электричества в Крым, делает массу других пакостей, а Россия за это щедро вкладывает деньги в украинскую экономику, опережая всю помощь Запада вместе взятую. Газ подают бесплатно в замерзающие украинские населённые пункты, но тамошние власти при этом нагло врут, что нет никакой помощи от России, что это они сами справились чудесным образом. Вот зачем помогать держаться у власти таким властям?
Вот только стоило требовать ответных шагов. И не было бы никакого Майдана.Вы о чём? Какие такие ответные шаги помогли бы избежать майдана? Американцы в его продвижение вложили 5 млрд. долларов за 20 лет независимости, запрещали властям Украины как-то мешать развитию местных нацистов, ведению нацистской пропаганды все эти годы - кто угодно, любые ублюдки, лишь бы были против русских, против России.
Сейчас осуществляется существенная поддержка БелоруссииАга, вот только батька сквозь пальцы смотрит на всяких нациков в Белорусии, которые тоже откровенно антироссийски настроены.
и со стороны белорусов было бы логичным и порядочным признать Абхазию и Ю.Осетию. Заодно подобный шаг связал бы Россию и Беларусь еще сильнее.Батька очень не хочет стать зависимым от России, он пытается балансировать между Западом и Россией. Но в этом есть и белорусский интерес - не слишком сильно впасть в зависимость от России и не стать изгоем для Запада, где его и без того называют последним диктатором Европы. Хотя, в последнее время, они видимо и Путина в диктаторы записали - они туда по сути всех записывают, кто не идёт у них на поводу, а отстаивает свои интересы.
Главное, чтоб не всучили нам Белаз таким образом(для укрепления Союзного Государства), а начали свои 100тн самосвалы как самые многочисленные(тоже для укрепления Союзного Государства). Вьетнамка тут симпатичная строит фермы КРС на 100 000 коров и молокозаводы в Калужской и Московской областях на укрепления нашего села. Кто здесь Минск получается.
Но сейчас чудесным образом Россия является крупнейшим инвестором в экономику враждебной Украины. Это какой-то бред какой-то.Там остались отделения российских банков. Это основная статья вложений в Украину. Они убыточны. Выдаваемые ими кредиты не возвращаются. Но продать бизнес не получается. На сколько знаю, украинская сторона просто хочет его отжать.
Какие такие ответные шаги помогли бы избежать майдана?Например требование о равном статусе русского языка, об активном сопротивлении западному влиянию и т.д. Напомню, требований не было никаких, что равносильно государственному преступлению.
Батька очень не хочет стать зависимым от России, он пытается балансировать между Западом и Россией.Вот пусть и будет вынужден выбирать, что ему дороже. Глядишь и появятся светлые перспективы у союзного государства.
Проблема в том, что для ВМФ серия двигателей нужна мелкая.
А это не выгодно промышленности.
https://flotprom.ru/2018/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F22/
, то понимаешь: ничего в лучшую сторону в отечественном судостроении не изменится.