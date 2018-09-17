F-35B — на боевом дежурстве

Американская армия впервые перебросила свои новые стелс-истребители в зону потенциального конфликта. Если первая эскадрилья F-35B, находящаяся в Японии, нужна для несения дежурства, то на Ближнем Востоке эти истребители находятся в состоянии полной боеготовности. Вчера, 13 сентября, ВМС США на своём официальном YouTube-канале U.S. Navy показали, как проходит развёртывание 211-й эскадрильи в составе 13-го экспедиционного отряда морской пехоты. На видео показано, как истребители F-35B взлетают с десантного корабля-вертолётоносца USS Essex (LHD-2).

Истребители F-35B в боевой готовности

13-й экспедиционный отряд морской пехоты (13th Marine Expeditionary Unit, MEU) отправился на очередное полугодичное развёртывание в июле текущего года. Десантный корабль-вертолётоносец USS Essex (LHD-2), десантный транспорт-док USS Anchorage (LPD-23)] и десантный корабль-док USS Rushmore (LSD-47) перевезли более 5000 военнослужащих, а также эскадрилью новейших истребителей F-35B Lighting II.