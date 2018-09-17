Учения в Средиземном море показали на видео

Учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, которые впервые в истории современной России прошли в Средиземном море, можно увидеть на видео. В них принимают участие как подводные и надводные корабли, так и самые современные самолеты.

Всего в учениях задействовали 26 боевых кораблей, в том числе и две подводные лодки. В небо взлетали самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Флагман группировки - ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов".

Военные моряки и летчики отрабатывали несколько задач. Это и противолодочная борьба и противовоздушная оборона, и защита морских коммуникаций, и противодействие пиратству, и оказание помощи терпящему бедствие судну. А еще военные провели практические ракетные и артиллерийские стрельбы. Они использовали глубинные бомбы, выпущенные из установки РБУ-6000. Благодаря этому, удалось отразить атаку подводной лодки условного противника.

За выверенными и четкими действиями кораблей во главе с "Маршалом Устиновым", стрельбами можно понаблюдать на представленном видео, в том числе и из кабины самолета.

Светлана Цыганкова