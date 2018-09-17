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17.09.2018
Российская газета

Учения в Средиземном море показали на видео

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Учения сил Военно-морского флота РФ
Учения сил Военно-морского флота РФ.
Источник: rg.ru

Учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, которые впервые в истории современной России прошли в Средиземном море, можно увидеть на видео. В них принимают участие как подводные и надводные корабли, так и самые современные самолеты.

Всего в учениях задействовали 26 боевых кораблей, в том числе и две подводные лодки. В небо взлетали самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Флагман группировки - ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов".



Военные моряки и летчики отрабатывали несколько задач. Это и противолодочная борьба и противовоздушная оборона, и защита морских коммуникаций, и противодействие пиратству, и оказание помощи терпящему бедствие судну. А еще военные провели практические ракетные и артиллерийские стрельбы. Они использовали глубинные бомбы, выпущенные из установки РБУ-6000. Благодаря этому, удалось отразить атаку подводной лодки условного противника.

За выверенными и четкими действиями кораблей во главе с "Маршалом Устиновым", стрельбами можно понаблюдать на представленном видео, в том числе и из кабины самолета.


Светлана Цыганкова

16.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
РБУ-6000
Су-30
Су-33
Ту-142
Ту-160
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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