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17.09.2018
Российская газета

Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"

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2С38 "Деривация-ПВО"
57-мм боевая машина ПВО сухопутных войск 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник: Сергей Птичкин/РГ

Военная промышленность Китайской Народной Республики продемонстрировала очередную свою новинку - 76-мм колесную зенитную самоходную установку SA2. Некоторые из военных экспертов уже поспешили назвать ее соперницей российской 57-мм боевой машины ПВО сухопутных войск 2С38, которая создавалась в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО".

На самом деле, судя по размещенным в Сети фотографиям, это во многом разные по конструкции и предназначению машины. Общим у них, возможно, может быть только одно - наличие пассивных средств обнаружения и сопровождения воздушных целей.

2С38 выполнена на проверенном временем, надежном шасси БМП-3, которое обладает высокой проходимостью. Китайцы же выбрали зависимый от дорог трехосный автомобиль. Российская самоходка может сопровождать войска на поле боя, а SA2, по всей видимости, предназначена для защиты лишь стационарных объектов и не обладает возможностями вести точный огонь на ходу.

По некоторым данным, установленное на китайской машине автоматическое орудие имеет морское происхождение и в силу конструктивных особенностей не обладает возможностью вести длительную стрельбу, требуя после интенсивной работы протяженного периода охлаждения.

Поэтому вряд ли SA2, созданная прежде всего для экспортных поставок, получит широкое распространение в армиях иностранных государств.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
НИТКА
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2 комментария
№1
17.09.2018 05:05
Пекинцы шибко любят 100мм унитарные выстрелы, 5кг трехдюймовый снарядик с его 15км по дальности плавно перейдет в 100мм корабельный автомат(наш) на 20км. Шасси симпатично, все аккуратно и на месте. Тут такое дело, денег у них навалом, управляемые снаряды нашлепают сотни тысяч на продажу, каждый африканский генерал любит попадать с первого выстрела в цель, брать будут.
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№2
17.09.2018 19:37
Цитата, q
Некоторые из военных экспертов уже поспешили назвать ее соперницей российской 57-мм боевой машины ПВО сухопутных войск 2С38
Нашли аналог. А то, что у них калибры разные, а следовательно и все характеристики, "некоторых экспертов" не смутило.

Цитата, Байкал57 сообщ. №1
Тут такое дело, денег у них навалом, управляемые снаряды нашлепают сотни тысяч на продажу, каждый африканский генерал любит попадать с первого выстрела в цель, брать будут.
Зато у каждого африканского генерала денег не навалом, а УАС дорого стоят. И то, что установили на грузовик 76-мм пушку, ещё не означает, что туда и 100-мм пушка влезет. А под 76-мм калибр УАС ещё разработать нужно.
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