Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"

Военная промышленность Китайской Народной Республики продемонстрировала очередную свою новинку - 76-мм колесную зенитную самоходную установку SA2. Некоторые из военных экспертов уже поспешили назвать ее соперницей российской 57-мм боевой машины ПВО сухопутных войск 2С38, которая создавалась в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО".

На самом деле, судя по размещенным в Сети фотографиям, это во многом разные по конструкции и предназначению машины. Общим у них, возможно, может быть только одно - наличие пассивных средств обнаружения и сопровождения воздушных целей.

2С38 выполнена на проверенном временем, надежном шасси БМП-3, которое обладает высокой проходимостью. Китайцы же выбрали зависимый от дорог трехосный автомобиль. Российская самоходка может сопровождать войска на поле боя, а SA2, по всей видимости, предназначена для защиты лишь стационарных объектов и не обладает возможностями вести точный огонь на ходу.

По некоторым данным, установленное на китайской машине автоматическое орудие имеет морское происхождение и в силу конструктивных особенностей не обладает возможностью вести длительную стрельбу, требуя после интенсивной работы протяженного периода охлаждения.

Поэтому вряд ли SA2, созданная прежде всего для экспортных поставок, получит широкое распространение в армиях иностранных государств.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев