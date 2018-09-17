Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
Военная промышленность Китайской Народной Республики продемонстрировала очередную свою новинку - 76-мм колесную зенитную самоходную установку SA2. Некоторые из военных экспертов уже поспешили назвать ее соперницей российской 57-мм боевой машины ПВО сухопутных войск 2С38, которая создавалась в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО".
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На самом деле, судя по размещенным в Сети фотографиям, это во многом разные по конструкции и предназначению машины. Общим у них, возможно, может быть только одно - наличие пассивных средств обнаружения и сопровождения воздушных целей.
2С38 выполнена на проверенном временем, надежном шасси БМП-3, которое обладает высокой проходимостью. Китайцы же выбрали зависимый от дорог трехосный автомобиль. Российская самоходка может сопровождать войска на поле боя, а SA2, по всей видимости, предназначена для защиты лишь стационарных объектов и не обладает возможностями вести точный огонь на ходу.
По некоторым данным, установленное на китайской машине автоматическое орудие имеет морское происхождение и в силу конструктивных особенностей не обладает возможностью вести длительную стрельбу, требуя после интенсивной работы протяженного периода охлаждения.
Поэтому вряд ли SA2, созданная прежде всего для экспортных поставок, получит широкое распространение в армиях иностранных государств.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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Некоторые из военных экспертов уже поспешили назвать ее соперницей российской 57-мм боевой машины ПВО сухопутных войск 2С38Нашли аналог. А то, что у них калибры разные, а следовательно и все характеристики, "некоторых экспертов" не смутило.
Тут такое дело, денег у них навалом, управляемые снаряды нашлепают сотни тысяч на продажу, каждый африканский генерал любит попадать с первого выстрела в цель, брать будут.Зато у каждого африканского генерала денег не навалом, а УАС дорого стоят. И то, что установили на грузовик 76-мм пушку, ещё не означает, что туда и 100-мм пушка влезет. А под 76-мм калибр УАС ещё разработать нужно.