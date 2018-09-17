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17.09.2018
Российская газета

В России появятся беспилотные боевые вертолеты

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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Воздушно-космические силы России могут получить беспилотные боевые вертолеты. Это случится в ближайшее время, если будет сделан соответствующий заказ.

Об этом "Интерфаксу" сообщил советник генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев. Он добавил, что имеющееся оборудование позволяет использовать вертолет в беспилотном режиме. Так что никаких технических проблем не возникнет.

- Сейчас идет постоянное обновление авионики на действующих вертолетах. И мы очень часто ставим на них вместо ручных систем и всевозможных триммеров системы автоматического управления, которые полностью, от взлета до посадки, обеспечивают полет по маршруту, - сказал Владимир Михеев.

По словам советника гендиректора компании, уже есть современные технологии, с помощью которых по защищенному каналу связи можно дистанционно управлять боевыми машинами как с воздуха, так с земди. При этом вся информация, которую летчик наблюдает в кабине, может передаваться на землю или на соседний вертолет управления. Например, Ка-52 может стать летающим командным пунктом.

Тем временем

]Завершены летные испытания нашлемной системы целеуказания для Ка-52. Полетная информация, данные о состоянии вертолета и обнаруженных целях выводятся не только на индикаторы кабины, но и щиток в шлеме летчика. Автоматика сама подбирает оптимальное оружие для поражения найденных целей, пилоту остается дать команду на поражение либо что-то изменить, если сочтет нужным.


Светлана Цыганкова

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
КРЭТ
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1 комментарий
№1
17.09.2018 07:40
И что будет,если управление таким беспилотником перехватят например террористы,не думали?! Сомнительная техника,мягко говоря...
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