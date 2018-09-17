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17.09.2018
Российская газета

Американскому F-22 предсказали гибель от российских истребителей

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Стелс-истребитель F-22 Raptor
Стелс-истребитель F-22 Raptor.
Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Американский тяжелый истребитель пятого поколения F-22 не подходит ни для боя с лучшими самолетами ВКС России, ни для перехвата нарушителей границы. Зачем же он нужен?

Недавно у Аляски в небе встретились новейшие истребители ВВС США  и ВКС РФ. Если бы между ними произошел бой, американцы проиграли бы его. Флагман истребительной авиации Соединенных Штатов - стелс-истребитель F-22 Raptor. Если его "младший брат" F-35 Lighting II относится скорее к классу легких штурмовиков и способен атаковать безобидные цели в воздухе либо бомбить объекты на земле, то Raptor - самолет завоевания господства в воздухе, ему расчищать и охранять небо над полем битвы. В России та же функция возложена на сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35. На их фоне американская машина выглядит довольно бледно - и не только из-за технологии стелс.

F-22 явно не хватает вооружения, он полагается на скрытность, поэтому встреча лицом к лицу с передовым российским истребителем поставит его в невыгодное положение, пишет военный обозреватель Business Insider Алекс Локи. Су-35 обладает лучшей маневренностью, что дает ему большое преимущество как при уклонении от вражеских ракет во время дуэли на дальней дистанции, так и в ближнем воздушном бою.

- Когда я летал на F-22, моей задачей было избежать маневренного боя с противником. Вместо этого мы использовали преимущества истребителя в скрытности, - рассказал отставной пилот подполковник Девид Берк. 

Малозаметность Raptor - также палка о двух концах. Скрытности ради истребитель идет в атаку с выключенным радаром, а цели для него находит и подсвечивает самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Если же тот собьют - у российских истребителей и наземных комплексов ПВО есть для этого специальные дальнобойные ракеты, наводящиеся на излучение радара, - F-22 останется слеп и беззащитен.

Особенности стелс-самолета делают Raptor малопригодным и для охраны государственных границ. При перехвате истребитель сближается с самолетом, вторгшимся в его воздушное пространство, и передает по радио: "Развернитесь,  иначе я буду вынужден принять меры". Приказ обычно сопровождается демонстрацией подвешенных под крыльями ракет. Однако оружие F-22 спрятано во внутренние отсеки фюзеляжа, показать ему нечего.

- Возможно, для перехвата лучше использовать более старый и дешевый F-15, - предположил специалист по боевой авиации Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

15.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Су-30
Су-35
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