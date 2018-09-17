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17.09.2018
Российская газета

Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем России

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RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk.
Источник: Bobbi Zapka/wikipedia.org

Над побережьем Черного моря зафиксировали стратегический разведывательный беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk. Он несколько часов летал над прибрежными территориями Российской Федерации.

Об этом сообщает ресурс Plane Radar, который демонстрирует продвижение беспилотника. Взлетел в небо аппарат с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. И сразу же направился к Украине. Беспилотник детально промониторил линию разграничения на Донбассе. Кстати, разведывательные аппараты США в последнее время очень часто курсируют над Донецкой и Луганской областями, сообщает РИА Новости.

Исследовав линию разграничения на Донбассе, беспилотник отправился к Черному морю. Летал над Краснодарским краем и полуостровом Крым. Находился здесь около восьми часов, иногда приближаясь к российским берегам на расстояние до 40 километров.

Выполнив задачу, RQ-4 Global Hawk ушел на аэродром в Италию, откуда и взлетал.


Светлана Цыганкова

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Проекты
NATO
БПЛА
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1 комментарий
№1
17.09.2018 13:02
Цитата, q
Он несколько часов летал над прибрежными территориями Российской Федерации.
Цитата, q
Находился здесь около восьми часов, иногда приближаясь к российским берегам на расстояние до 40 километров.

Так все таки над территорией России или только приближался на 40 км?
Если над территорией, то почему не сбит?
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