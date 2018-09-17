Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем России

Над побережьем Черного моря зафиксировали стратегический разведывательный беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk. Он несколько часов летал над прибрежными территориями Российской Федерации.

Об этом сообщает ресурс Plane Radar, который демонстрирует продвижение беспилотника. Взлетел в небо аппарат с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. И сразу же направился к Украине. Беспилотник детально промониторил линию разграничения на Донбассе. Кстати, разведывательные аппараты США в последнее время очень часто курсируют над Донецкой и Луганской областями, сообщает РИА Новости.

Исследовав линию разграничения на Донбассе, беспилотник отправился к Черному морю. Летал над Краснодарским краем и полуостровом Крым. Находился здесь около восьми часов, иногда приближаясь к российским берегам на расстояние до 40 километров.

Выполнив задачу, RQ-4 Global Hawk ушел на аэродром в Италию, откуда и взлетал.

Светлана Цыганкова