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17.09.2018
Российская газета

Ядерный бомбардировщик США появился у Мурманска

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Бомбардировщик B-52
Американский стратегический бомбардировщик B-52.
Источник: U.S. Air Force/Wikimedia.org

Американский стратегический бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, совершил полет у побережья Мурманской области и арктических архипелагов, где находится новейшая российская база ПВО.

Самолет с бортовым номером 61-0015 и позывным Chaos43 поднялся в воздух с британской авиабазы Ферфорд и направился в Арктику. Он пролетел вдоль морских границ России у Кольского полуострова и западного побережья Новой Земли, а затем описал круг над архипелагом Земля Франца-Иосифа, где расположена новейшая база ПВО России "Арктический трилистник", пишет "Интерфакс" со ссылкой на международные ресурсы наблюдения за воздушным движением.

Границ России бомбардировщик не нарушал - его маршрут пролегал над международными водами Северного Ледовитого океана. В воздухе B-52 дозаправился от прилетевшего из Великобритании летающего танкера ВВС США КС-135.

Замеченный близ Мурманска самолет - один из двух американских бомбардировщиков, в начале сентября переброшенных в Европу для участия в учениях НАТО Ample Strike. Маневры проходили на территории Чехии, однако B-52 также успели слетать в Арктику и Румынию.

B-52 Stratofortress - тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВВС США. Самолет может взять на борт 31,5 тонны бомб и ракет - в том числе ядерных, - и применить их на расстоянии 7200 километров от своей базы.


Антон Валагин

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Великобритания
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Румыния
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Чехия
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B-52
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