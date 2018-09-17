На видео попал перехват Сирией израильских ракет
Перехват ракеты.
Источник: rg.ru
Средства противовоздушной обороны Сирии ночью отразили удар нескольких израильских ракет, выпущенных на Дамасский международный аэропорт. Сообщение об израильской атаке СМИ сообщили чуть ранее.
Как пишет РИА Новости, израильская армия от комментариев отказалась. По предварительным данным, никто не пострадал, нанесен материальный ущерб от взрывов. По данным издания The Jerusalem Post, израильские ракеты уничтожили склад оружия в районе аэропорта. Здесь якобы находилось вооружение, доставленное из Ирана.
А вообще Израиль уже неоднократно наносил удары по территории Сирии. Только в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.
Светлана Цыганкова
16.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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