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17.09.2018
Российская газета

Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ

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ЗРК "Сосна"
Зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Сосна".
Источник: rg.ru

Среди дебютантов форума "Армия-2018" оказался и новейший зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Сосна" - презентация боевой машины состоялась в статической экспозиции форума. От другой техники ПВО "Сосну" отличаются революционные конструкторские решения - в первую очередь, отказ от радара. Комплекс успещно прошел государственные испытания, ведется подготовка к его серийному производству. Об особенностях и возможностях ЗРК рассказал его главный конструктор Владимир Уклеев.

- Комплекс разработан по блочно-модульному принципу, что позволяет размещать его на любом колесном или гусеничном шасси грузоподъемностью не менее 3,5 тонны. Проработаны варианты установки "Сосны" на БТР-82, БМП-2, БМП-3, БМД-4. На форуме демонстрировалась версия с усиленной бронезащитой и повышенной проходимостью на базе МТЛБ. Комплекс готов к интеграции в действующие и перспективные автоматические системы боевого управления, - рассказал Уклеев в интервью "Красной Звезде".

Управление ЗРК осуществляет один оператор, его рабочее место оборудовано монитором и пультом управления. Хотя "Сосна" полностью автоматизирована и может работать самостоятельно, право на открытие огня оставлено за человеком.

Главная особенность комплекса - отсутствие радара. На отказ от РЛС разработчики пошли по нескольким причинам. Во-первых, это повышенная скрытность и живучесть зенитной установки. В современном бою средства ПВО являются первоочередной целью и ищут их главным образом по излучению радаров. Его улавливают средства радиоразведки и электронной борьбы, специализированные ракеты класса "воздух-поверхность". Если радара нет, ракеты эти остаются без добычи.

В верхней части боевого модуля "Сосны" на гиростабилизированной платформе размещен блок оптико-электронных систем: тепловизионный и телевизионный каналы наведения, лазерный дальномер и лазерно-лучевая система управления ракетой.

- Лазерно-лучевая система наведения выбрана не случайно. После ее установки на ракете, использовавшей радиокомандную систему наведения, дальность действия оружия увеличилась в два раза, до 10 километров. При этом вес ракеты снизился вдвое - это позволило увеличить массу боевой части до 7,2 килограмма. Одновременно с улучшением боевых параметров снижена стоимость как ракеты, так и системы управления, - продолжил конструктор.

Необитаемый боевой модуль может развернуться на 180 градусов менее, чем за четыре секунды. По вертикали он перемещается от -5 до 82 градусов. Углы наведения подобраны так, чтобы поражать объекты в воздухе с любого ракурса. Время реакции "Сосны" на появление цели - 5 секунд. В арсенале ЗРК 12 зенитных ракет, способных поражать самолеты и вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на скоростях до 300 метров в секунду. Сама ракета летает втрое быстрее. Боевой радиус "Сосны" 10 километров.

- Комплекс может работать и по наземным целям. На испытаниях он эффективно поражал легкобронированную технику, - добавил Уклеев. "Сосна" сменит в войсках советский ЗРК "Стрела-10".


Антон Валагин

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БМП-2
БМП-3
БТР-82
МТ-ЛБ
Сосна
Стрела-10
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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1 комментарий
№1
17.09.2018 19:12
Цитата, q
способных поражать самолеты и вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники на скоростях до 300 метров в секунду.
Максимальная скорость поражаемых ЗРК "Сосна" целей 700 м/с. 300 м/с – это скорость целей, поражаемых в конкретной зоне.
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