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17.09.2018
Известия.ru

Военные железнодорожники получили приоритет

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Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Функционал железнодорожных войск будет существенно расширен

Железнодорожные войска будут усилены. Такое решение приняло Минобороны. В этом году началась реализация концепции их расширения. В том числе акцент будет сделан на их участии в спасательных работах при ЧС. В войска уже поступает новая техника. В ходе реформ конца прошлого десятилетия статус и роль военных железнодорожников были заметно снижены и даже рассматривался вариант полного отказа от них. Однако в итоге оборонное ведомство пришло к выводу о необходимости этих соединений, которые не только обеспечивают переброску войск, но и занимаются строительством и ремонтом путей. Не последнюю роль в этом сыграло то, как железнодорожники проявили себя после событий 2014 года на Украине.

Функционал и технические возможности железнодорожных войск будут значительно расширены, сообщили "Известиям" в Минобороны. В их задачи будет входить не только обеспечение перевозок, но и спасательные работы при чрезвычайных ситуациях и ликвидация катастроф. Сейчас в железнодорожные соединения поступают новейшие образцы специальной техники — вездеходы, болотоходы, амфибии, самоходные понтоны и др. К 2020 году войска должны пройти полное переоснащение.

Справка "Известий"

Железнодорожные войска существуют в России с XIX века. Их структура и подведомственность неоднократно менялись, но основной задачей всегда оставалось обеспечение перевозок воинских грузов и самих войск как в военное, так и в мирное время.

С 1995 года они были выделены в отдельную структуру — Федеральную службу железнодорожных войск, находящуюся в прямом подчинении президенту. В 2004-м ведомство было упразднено, войска переданы в состав Вооруженных сил. К концу прошлого десятилетия они были существенно сокращены, рассматривался вопрос о снятии железнодорожных войск с баланса Минобороны и либо ликвидации, либо передаче строительному ведомству.

Сейчас в состав железнодорожных войск входят 10 отдельных бригад и несколько учебных частей. Эти соединения имеют в своей штатной структуре от двух до пяти батальонов. Войска имеют батальоны нескольких типов — понтонно-мостовые, ремонтно-восстановительные, путевые, мостовые, батальоны механизации. Кроме того, в подчинении 8-го территориального командования (зона ответственности — Юг России) есть несколько бронепоездов.

После начала в 2014 году вооруженного конфликта на юго-востоке Украины на железнодорожные войска была возложена задача государственной важности — обеспечить строительство железнодорожной ветки в обход территории Украины. Участок пути Журавка–Миллерово был завершен с опережением графика. 

Вклад воинов-железнодорожников в строительство путей в обход украинской территории стал одной из причин, по которым было принято решение повысить роль этого рода войск. А в перспективе круг стратегических задач, которые могут быть на них возложены, значительно расширится, полагает доцент РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.

— После победы правительственных войск Сирии над боевиками наиболее актуальным станет вопрос о послевоенном восстановлении республики, — сказал он "Известиям". — Железнодорожные коммуникации имеют большое значение для этой страны. Наверняка рассматривается возможность участия российских железнодорожных войск в строительстве и восстановлении путей.

Еще одна задача, которая может быть возложена на железнодорожников, — строительство отдельных веток к приполярным объектам, находящимся в зоне ответственности арктического командования. Силами военных прокладывать такие пути можно гораздо быстрее, дешевле и эффективнее.

Основное преимущество военных железнодорожников при строительстве путей — способность оперативно прибыть в любую местность, в том числе с самым суровым климатом, обосноваться в чистом поле и выполнить задачу в короткие сроки.


Роман Крецул, Алексей Рамм

14.09.2018
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принадлежат Известия.ru
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Россия
Сирия
Украина
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
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