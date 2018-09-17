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17.09.2018
Известия.ru

Степь стратегического назначения

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Строительство аэродрома
Строительство аэродрома.
Источник: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Аэродром в Забайкалье, способный принимать все типы самолетов, будет введен в эксплуатацию до конца года

Российские военные получат "воздушный плацдарм" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году Минобороны введет в эксплуатацию военный аэродром Степь в Забайкалье. После реконструкции воздушная гавань получит одну из самых длинных в мире взлетно-посадочных полос и будет способна принимать любые типы боевых самолетов. Введение в строй Степи не только позволит ВКС России держать под контролем Среднеазиатский и Азиатско-Тихоокеанский регионы, но и даст дополнительные логистические возможности при переброске сил и средств через всю страну. 

Работы по восстановлению аэродрома Степь вышли на финальный этап и будут завершены до конца года, рассказали "Известиям" в Минобороны. После ввода в эксплуатацию он станет местом постоянного базирования штурмового авиаполка, который находится в стадии формирования. Аэродром будет важнейшим элементом системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Воздушная гавань, расположенная неподалеку от станции Степь в Оловяннинском районе Забайкальского края, станет главной авиабазой на юго-восточных рубежах и будет иметь взлетно-посадочную полосу длиной более 3 тыс. м. Это позволит при необходимости использовать инфраструктуру аэродрома для всех типов воздушных судов, стоящих на вооружении ВКС России, — вплоть до стратегических ракетоносцев и тяжелых военно-транспортных самолетов.

Аэродром Степь открывает новые возможности перед российскими ВКС, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Аэродром расположен примерно в 100 км от монгольской границы и в 150 км — от китайской. Российские стратегические ракетоносцы при взлете со Степи смогут достичь любой точки не только Средней Азии, но и Азиатско-Тихоокеанского региона. Но это не единственное преимущество воздушной гавани, добавил Василий Кашин. В первую очередь использование Степи даст больше пространства для маневра при переброске сил и средств с восточных рубежей страны к западным и наоборот. А кроме того, в период угроз стратегические бомбардировщики, как правило, рассредоточиваются по внутренним аэродромам, чтобы не попасть под удар в случае вооруженного конфликта. При определенных условиях некоторые самолеты сможет принять у себя Степь.

В советское время аэродром был местом базирования 6-го бомбардировочного авиаполка и 58-го истребительно-бомбардировочного авиаполка. С 1990 года там стоял 266-й Штурмовой авиаполк. Однако в 2010 году тогдашнее руководство Минобороны сочло, что эта воздушная гавань не нужна, и Степь закрыли. В последующие два года вся инфраструктура была подчистую разворована и уничтожена. Поэтому, когда в 2013 году глава военного ведомства Сергей Шойгу принял решение вновь ввести аэродром в эксплуатацию, строить там всё пришлось с нуля. Первоначально планировалось сдать объект в 2016 году, однако сроки были перенесены. Из-за особенностей местного климата строители могли работать только несколько летних месяцев в году — в остальное время грунт замерзает на несколько метров. А строить надо было не только собственно полосу и инфраструктуру для управления воздушным движением, но и возводить, по сути, с нуля целый военный городок для личного состава авиационной части.

Для скорейшего завершения работ была использована технология модульных построек. Речь идет о контейнерах, в готовом виде поставляемых с завода. Из них уже на месте собирают вспомогательные, технические помещения и жилые постройки, вплоть до коттеджей для семей офицеров. Это экспериментальная технология, которая была опробована при строительстве аэродрома Степь, а также военных городков одного из общевойсковых соединений Южного военного округа.

Ранее "Известия" сообщали, что в Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек, после которой воздушная гавань сможет при необходимости стать местом постоянного базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков. Бельбек имеет важное стратегическое положение, являясь одной из самых южных точек базирования Военно-космических сил (ВКС) в России. Находящиеся под Севастополем самолеты держат под контролем внушительную часть Азии и южной Европы.


Роман Крецул, Алексей Рамм

14.09.2018
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