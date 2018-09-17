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17.09.2018
Репортер

S7 обещает создать многоразовую ракету вдвое быстрее Илона Маска

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S7
S7.
Источник: aboutspacejornal.net

Идея многоразовости использования ракет-носителей сегодня находится в самом тренде. В моду ее вновь ввел американский миллиардер Илон Маск, компания SpaceX которого разрабатывала Falcon9 почти десять лет. За ней по пятам идет другая компания из США под названием Blue Origin. Свои разработки в этой сфере активно ведутся в Китае и Индии. Считается, что за счет многократного использования носителя повысится экономическая эффективность запусков.


Однако есть и иная точка зрения, согласно которой переход на многоразовые ракеты-носители попросту убьет космическую отрасль, поскольку вместо десяти ракет в год понадобится строить всего одну. Также большую проблему представляет общее снижение грузопотока, который необходимо доставлять на орбиту.


Несмотря на эти соображения, государственная корпорация «Роскосмос» заявляла о готовности разработать собственный многоразовый носитель на базе «Ангары» за счет ее модернизации. А теперь со стороны Российской Федерации в гонку технологий включилась и частная компания S7, которой принадлежит плавучий космодром «Морской старт». Российская компания заявила о готовности разработать собственную многоразовую ракету. Скорее всего, для ее использования придется создать и плавучую посадочную платформу, на которую сможет приземляться возвращаемая первая ступень ракеты.


Примечательно, что представители S7 рассчитывают управиться всего за пять лет, то есть, вдвое быстрее, чем «человек-ракета» Илон Маск.

13.09.2018
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Морской старт
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