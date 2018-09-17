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17.09.2018
Военное обозрение

Битва за навигацию. Lockheed Martin (США) построит спутники нового поколения GPS III

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США работают над программой вывода на орбиту спутников нового поколения. Официально речь идёт о навигационных спутниках, которые относятся к поколению GPS III. Эта группировка изначально будет состоять из 10-ти космических аппаратов, а в последствии будет расширена до 32-х.

Контракт на реализацию программы заключен с компанией Lockheed Martin. Его стоимость составляет 7,2 млрд долларов. Контракт предлагался к подписанию военно-воздушными силами США.

Секретарь ВВС Хизер Уилсон:

Эти спутники нового поколения обеспечат повышенную точность. Они более защищённые от помех, их работа устойчивее той, которую осуществляют спутники, уже находящиеся на орбите. Весь мир сегодня зависит от нашей системы GPS. Даже торговля на бирже или снятие средств из банкомата сегодня проводится через систему глобальной навигации. Потому совершенствовать эту систему – важнейшая задача.

На снимке аппарат из программы MarCO - CubeSats

NASA

Напомним, что главным конкурентом GPS является российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС. Российская система пополняется современными космическими аппаратами в соответствии с планом. Так, в "Информационных спутниковых системах" им.М.Решетнева (изготовитель спутников ГЛОНАСС) Роскосмосу предложено очередной спутник системы "ГЛОНАСС-М" запустить в ноябре текущего года.

На данный момент в орбитальной группировке ГЛОНАСС 26 спутников, один из которых проходит лётные испытания и ещё один находится на этапе ввода в эксплуатацию.

15.09.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Глонасс-М
Компании
Lockheed-Martin
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
GPS
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