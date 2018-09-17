На Ми-28НМ закончены летные испытания нашлемной системы целеуказания

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Нашлемная система целеуказания для вертолета Ми-28НМ прошла летные испытания, сообщил "Интерфаксу" советник гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

"Сейчас на Ми-28 закончены летные испытания нашлемной системы целеуказания, которая полностью интегрирует пилота в состав бортового оборудования. Информация выводится не только на стеклянную кабину, но поступает также на щиток шлема летчика и высвечивается там в цифровом виде. Это и карта местности, и состояние вертолета и все, что касается пилотирования, также полный боекомплект оружия со всеми его характеристиками", - сказал В.Михеев.

По его словам, благодаря новой системе летчик будет полностью включен в контур управления вертолетом.

"Те места, в которые он прицеливается, тут же берутся на сопровождение головками самонаведения. Вертолет сам распознает цели, классифицирует их, закрепляет за ними тот или иной тип оружия и выдает эту информацию летчику в цифровом или голосовом виде. Ему остается только вмешаться, если он считает нужным что-то поменять, например, что вот эту цель лучше стрельнуть ракетой "Вихрь", а по этой поработать пушкой", - отметил В.Михеев.

Впервые система была представлена публике в 2014 году. По информации концерна она предназначена для вертолета Ми-28НМ.

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новым высокоточным оружием, современной системой управления и "стеклянной кабиной", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

По данным главы холдинга "Вертолеты России", первые модернизированные вертолеты "Ночной охотник" Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года.

Ранее Юрий Борисов, занимавший должность заместителя министра обороны, сообщал, что вертолет также получит лазерный комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях

"Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", - добавил он.

Ранее Виктор Бондарев, будучи главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщал, что модернизированный вертолет будет поступать во все строевые части армейской авиации.