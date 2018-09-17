"Под силу покорить рынок": на что способен новейший вертолет Ка-62

Заводские испытания многоцелевого вертолета Ка-62 будут завершены до конца года. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (ВР) Андрей Богинский. В 2019 году компания рассчитывает получить "базовый сертификат российских авиационных властей" и вывести Ка-62 на мировой рынок. Детище ВР выполнено по классической одновинтовой схеме, особенность конструкции заключается в том, что рулевой винт спрятан в хвостовой части. По мнению экспертов, Ка-62 - безопасная, надежная машина с хорошими рыночными перспективами.

Холдинг "Вертолеты России" до конца года намерен завершить заводские испытания средней многоцелевой машины Ка-62. Об этом в беседе с RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал генеральный директор предприятия Андрей Богинский.

По словам топ-менеджера, в настоящее время машина находится в "предсерийном облике".

"Затем мы планируем приступить к сертификационным испытаниям. К концу 2019 года мы поставили цель получить базовый сертификат российских авиационных властей. Дальше будет организована работа по валидации этого сертификата в странах, которые в перспективе могут приобрести нашу машину", - заявил Богинский.

В 2017-м на форуме был представлен полноразмерный макет, а в этом году - опытная машина, которая, как подчеркнул гендиректор, самостоятельно добралась на выставку.

Глава ВР отметил, что в ходе заводских испытаний была доработана конструкция вертолета. Также, как рассказал Богинский, кооперация с зарубежными партнерами уже приносит первые положительные результаты.

Выдающиеся характеристики

Ка-62 представляет собой глубокую модернизацию среднего военно-транспортного вертолета Ка-60 "Касатка". Разработка этой машины стартовала в ОКБ Камова в 1983 году, был создан прототип, но серийное производство "Касатки" так и не было запущено из-за финансовых проблем после распада СССР.

В 1990-е отечественные специалисты приступили к созданию гражданской версии под шифром Ка-62. Главной проблемой на пути совершенствования машины было отсутствие подходящих двигателей и трансмиссии отечественного производства.

В итоге инженеры отказались от попыток доработать турбовальный двигатель Saturn RD-600V (КБ "Рыбинские моторы") и сделали выбор в пользу французской силовой установки Ardiden 3G корпорации Safran Helicopter мощностью от 1545 до 1940 лошадиных сил. Также было решено установить на Ка-62 редукторы и трансмиссии несущего и хвостового винтов разработки австрийской Zoerkler Gears GmbH & Co.

В 2012 году макет Ка-62 был представлен на международной выставке HeliRussia. Опытное производство было развернуто на ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина". Первое зависание машина выполнила в апреле 2016 года, а полноценный полет - в мае 2017-го.

Ка-62 выполнен по традиционной одновинтовой схеме. Однако рулевой винт инженеры поместили в хвостовую конструкцию (лопасти заключены в специальный кольцеобразный обтекатель). Подобное техническое решение направлено на повышение безопасности и надежности вертолета.

Специалистам "Прогресса" удалось добиться выдающихся характеристик. Взлетная масса Ка-62 составляет 6,5 т, грузоподъемность - до 2,5 т, длительность полета (при полной заправке топливных баков) - до 4 часов, практическая дальность - 750 км или 1135 км (с дополнительными топливными баками).

Наследник "Касатки" способен развивать скорость до 310 км/ч и эксплуатироваться при температурном режиме от -50°С до +45°С. Численность экипажа - один или два пилота. Пассажировместимость Ка-62 специалисты оценивают в 15 человек.

"Никаких ограничений на производство"

Ка-62 займет крайне перспективную рыночную нишу, предположил в беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. В частности, детище ВР заменит самый распространенный в России вертолет Ми-8 там, где его возможности оказываются избыточными.

"Машины такой размерности в России просто не существует. По своим характеристикам Ка-62 близок к итальянскому Leonardo AW139, производство которого локализовано в Московской области. Тем не менее я думаю, что российской машине под силу покорить внутренний и зарубежный рынки", - отметил Пантелеев.

Андрей Богинский рассчитывает на спрос со стороны гражданского сектора, включая добывающие корпорации. По его словам, Ка-62 "обладает хорошей тяговооруженностью и может также применяться в спасательных операциях или для работы в горах".

При этом глава ВР не видит проблем в присутствии иностранных комплектующих в Ка-62. Богинский уверен, что "никаких ограничений на производство и продажу этой машины нет, потому что она будет использоваться в гражданских целях".

"Это пассажирские и офшорные перевозки (полеты для обеспечения плавучих и стационарных морских буровых установок. - RT). В связи с этим будем продолжать работу по расширению условий эксплуатации данного вертолета в высоких и низких температурах и по совершенствованию противообледенительной системы", - резюмировал Богинский.

Олег Пантелеев полагает, что Запад не будет препятствовать продвижению Ка-62 и разрывать кооперацию с ВР. Он уверен, что сертификационные испытания машины закончатся успешно и холдинг сможет наладить серийный выпуск.

"На мой взгляд, Франция и Австрия заинтересованы в наращивании объемов продаж двигателей, редукторов и трансмиссий. Если дела у "Вертолетов России" пойдут хорошо, то европейцы соответственно увеличат сбыт своей продукции. К тому же Ка-62 - это гражданская машина. Присутствие современных западных агрегатов, наверное, только улучшает ее экспортную привлекательность", - подчеркнул Пантелеев.

Алексей Заквасин