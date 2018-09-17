Чем удивил и озадачил "Гидросалон-2018"

Итоги деловой и выставочной программы "Гидроавиасалона-2018", который проходил с 6 по 9 сентярбря в Геленджике, сейчас анализируют эксперты в профильной и смежных отраслях. Как уверяют организаторы, по числу достигнутых соглашений и общей сумме контрактов, заключенных накануне и в дни салона, он превзошел все, что были прежде.

Такой форум, приводненный в городе-курорте на Черном море, организуют раз в два года. Устроителем нынешнего стала Объединенная авиастроительная корпорация. А ее президент Юрий Слюсарь все дни был в топе новостей. Сообщил, например, что ОАК ведет переговоры с Минобороны России "по определению облика и характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки". А в конце 2018-го - начале следующего года намерена заключить контракт на поставку перспективных "летающих радаров" А-100 "Премьер", со стартом поставок уже в 2020-2021 годах.

Важной новостью отметился и глава минпромторга Денис Мантуров. Он заявил журналистам, что Россия "ведет разработку нового экраноплана с ракетным вооружением на борту, который будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей".

А еще, по словам министра, для развития морских маршрутов на Дальнем Востоке и Балтике решено создать новое скоростное судно на подводных крыльях "Циклон". Недавно, как сообщала "РГ", на маршрут Севастополь - Ялта выведена "Комета-120" ярославской постройки. Теперь планируется создать "Циклон" - пассажирское судно на 300 человек. Денис Мантуров пообещал, что минпромторг поддержит создание опытного образца и найдет индустриальных партнеров, которые будут производить "Циклоны" серийно.

Заметных событий на "Гидроавиасалоне-2018" было много. Но главным, по мнению экспертов, стало подписание контрактов на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США и Чили. Контрактом с американской компанией Seaplane Global предусмотрены поставка четырех Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть таких же самолетов. Контракт с Чили - это поставка двух и опцион на три самолета-амфибии. Как ожидают, машины Таганрогского АНТК им. Г.М. Бериева помогут Вашингтону и Сантьяго-де-Чили бороться с лесными пожарами на своей территории.

Самолеты-амфибии Бе-200ЧС из Таганрога помогут США и Чили бороться с лесными пожарами на их территории

Там же, на полях гидроавиасалона, "Ростех" сообщил о заключении соглашения с Национальной службой санитарной авиации на поставку 150 медицинских вертолетов Ансат и Ми-8АМТ. Параллельно с этим Казанский вертолетный завод подписал соглашение с компанией "Авиапатруль" о закупке двух вертолетов серии Ансат.

А представитель ОАК заявил журналистам, что этим летом в России возобновлены работы по созданию самого большого в мире самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Цель, с которой его задумали еще советские конструкторы, - поиск, слежение и противодействие подводным лодкам противника.

Неожиданным образом эта новость сошлась с известием из Китая, где на прошлой неделе начались испытания собственного самолета-амфибии AG600. По сообщениям СМИ, это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Там же, в Поднебесной, по словам генерального конструктора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрия Грудинина, планировалось производить по российской лицензии легкий самолет-амфибия Бе-103. С Пекином уже подписано соглашение на лицензионную сборку этого самолета - всего на территории КНР планируется построить до тысячи таких машин. По информации из ТАНТК, ранее Китай выражал заинтересованность и в создании на своей территории производства самолета Бе-101.

Александр Емельяненков (Геленджик, Краснодарский край)