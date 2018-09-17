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17.09.2018
РИА Новости

"Адмирал Кузнецов" отправится на трехлетний ремонт, сообщил источник

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ТАКР Адмирал Кузнецов
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Постановка в док тяжелого авианесущего крейсера (ТАВРК) "Адмирал Кузнецов" запланирована на 15-16 сентября, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.

"Постановка авианосца в док ПД-50 в Росляково запланирована на 15-16 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы по ремонту и модернизации корабля планируется завершить к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года будут проведены испытания, и корабль будет передан ВМФ РФ.

В настоящее время в составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер - "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

Длина палубы российского авианосца - 306 метров, ширина - 75 метров, водоизмещение корабля - 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания - 8417 миль (более 15 тысяч километров). Экипаж - 1 тысяча 960 человек, в том числе 518 офицеров и 210 мичманов.

Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29. На корабле проходила испытание новая авиагруппа в составе истребителей МиГ-29К и вертолетов Ка-52К.

Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля - 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей - 256 ракет и 48 тысяч снарядов).

15.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Гранит
Ка-27
Ка-52
Кинжал ЗРК
Кортик
МиГ-29К
Су-25
Су-33
Компании
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