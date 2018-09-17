Длинноствольные монстры. Гаубицы и самоходки, не прошедшие в "серию"

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Николай Протопопов. Метровая броня, двигатели от кораблей и обилие сложной автоматики - создавая новую бронетехнику, конструкторы порой принимают самые неординарные решения. В частности, отечественные оружейники не сдерживали фантазию, когда речь шла о тяжелых самоходных гаубицах и артиллерийских установках. Однако на первый взгляд перспективные проекты зачастую не выходили за пределы конструкторских бюро. РИА Новости представляет пять самых необычных образцов противотанковых орудий и самоходок.

Эффективная схема

Опыт Великой Отечественной войны доказал эффективность крупнокалиберных 152-миллиметровых орудий в борьбе с тяжелой бронетехникой противника. Поэтому после Победы подобное оружие продолжали разрабатывать. В 1956-м появился проект самоходной артиллерийской установки "Объект 268". САУ оснащалась пушкой М-64 с двухкамерным дульным тормозом и эжектором для продувки ствола.

Для орудия годились как обычные боеприпасы, так и со сгорающими гильзами. Осколочно-фугасные и бронебойные 50-килограммовые снаряды вылетали из ствола с начальной скоростью около 750 метров секунду. Производилось четыре-пять выстрелов в минуту. Ходовую часть конструкторы позаимствовали у тяжелого танка Т-10, 12-цилиндровый двигатель разгонял самоходку весом в полсотни тонн почти до 50 километров в час. Сравнительные тесты показали, что САУ по баллистическим характеристикам значительно превосходила действующего "царя горы" - артиллерийскую систему ИСУ-152.

Однако перспективная пушка оказалась бессильной перед броней и более мощным вооружением созданных примерно в то же время британского танка "Чифтен" и американского М60. Работы по проекту прекратили, а единственный построенный экземпляр самоходки передали в коллекцию танкового музея в Кубинке.

Опытная САУ "Объект 268" в Бронетанковом музее в городе Кубинке. Источник: CC BY-SA 3.0 / Шивва Рудра / 152 мм опытная САУ «объект 268» (СССР) в Бронетанковом музее г. Кубинка

Больше брони

"Объект 704", или ИСУ-152 образца 1945 года, разрабатывали на базе тяжелого танка ИС-3 под самый конец Великой Отечественной. В отличие от серийных самоходок, "Объект 704" получил не только мощную 152-миллиметровую пушку, но и гораздо более внушительную защиту, чем схожие по назначению машины. В лобовой части толщина сплошной катаной бронеплиты достигала 120 миллиметров, а максимальная толщина бронирования самого орудия превышала 320 миллиметров.

Конструкторы применили еще одно новшество - все бронепанели корпуса размещались под углом не более 50 градусов к вертикали. Это как раз и объясняет необычную сглаженную форму самоходки, напоминающую панцирь черепахи, и рекордно низкую высоту САУ.

"Объект 704" признали самой защищенной самоходкой Великой Отечественной, она могла выдержать лобовое попадание даже такого мощного охотника на танки, как немецкая пушка Pak 43. Но слишком толстое бронирование и значительный откат пушки - до 900 миллиметров - резко сокращали свободное пространство для экипажа САУ. Кроме того, за счет скошенных стенок корпуса место механика-водителя пришлось разместить прямо в боевом отделении, в его верхней левой части. Такая компоновка уменьшала обзор и увеличивала мертвую зону. Это и послужило главной причиной закрытия проекта.

Самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 образца 1945 года. Источник: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia /

Рекордная дальность

Самоходную артиллерийскую установку большой мощности "Объект 261" разработали в 1947-м на базе экспериментального тяжелого танка ИС-7. Дальнобойное 152-миллиметровое орудие М-31 и боевой расчет размещались в открытой легкобронированной рубке, использовать самоходку в танковых дуэлях не предполагалось.

Орудие М-31 создавалось на базе хорошо известной пушки Бр-2, которую подвергли глубокой модернизации. Дальность стрельбы орудия достигала рекордных по тем временам 28 километров при начальной скорости снаряда 880 метров в секунду. Пушка оснащалась прицелами для стрельбы прямой наводкой и ведения огня с закрытых позиций.

Из-за того что "донором" выступал тяжелый танк ИС-7, расчетная масса самоходки приближалась к 70 тоннам. Тысячесильный корабельный дизель М-50, которым предполагалось оснастить САУ, позволил бы развивать скорость до 55 километров в час. Но в связи с прекращением работ по танку ИС-7 от проекта самоходки тоже отказались.

Макет тяжелой САУ "Объект 263". Источник: РИА Новости

Шайба вместо башни

Главная особенность экспериментальной самоходной артиллерийской установки "Объект 327" - изолированность экипажа от орудия. Это первая отечественная бронемашина, в которой люди находились в относительно комфортных условиях - орудие полностью вынесли наружу, что исключало загазованность внутреннего пространства при стрельбе. Экспериментальную САУ вооружили 152-миллиметровым орудием 2А36.

Машину построили на базе танка Т-72 с усиленной подвеской и измененной схемой расположения катков, ставших ближе друг к другу. На штатное место танковой башни устанавливалась платформа, способная поворачиваться на 360 градусов. За приплюснутую форму разработчики прозвали ее "шайба". Внутри размещалась автоматика заряжания и подачи снарядов. Там же находились места наводчика и командира машины.

Одна из причин, почему "Объект 327" не пошел в серию, - недостаточная устойчивость при выстреле. В некоторых случаях самоходка могла даже перевернуться. Это происходило из-за необычного расположения пушки - на заднем краю "шайбы". Гасить инерцию доворотом шасси? Но тогда терялся смысл вращающейся конструкции. Больших доработок требовал автомат заряжания и подачи снарядов, механизм часто клинило.

А размещение казенной части орудия за пределами башни привело к тому, что для устранения неполадок членам экипажа приходилось выбираться из защищенной бронекапсулы. Попытки инженеров усовершенствовать конструкцию не принесли желаемых результатов, и к середине 1980-х от проекта окончательно отказались.

Экспериментальная самоходная артиллерийская установка "Объект 327". Источник: © MilitaryRussia

Коалиция стволов

Разрабатывая новую самоходную гаубицу для российской армии, нижегородский ЦНИИ "Буревестник" предложил необычную артиллерийскую установку, спроектировав модель боевого модуля сразу с двумя орудиями.

По замыслу конструкторов, САУ со спаренной артиллерийской установкой обеспечивала повышенную скорострельность за счет одновременного пуска снарядов из двух стволов. Такие гаубицы по огневой мощи приближались бы к реактивным системам залпового огня. При этом максимальная скорострельность достигалась бы при работе по одной цели, но по разным траекториям в режиме "шквал огня". В этом случае снаряды поражают цель почти одновременно.

Однако традиционную схему с одним стволом признали более подходящей для эксплуатации в войсках. Установка сразу двух стволов на одной машине серьезно усложняла и удорожала конструкцию. "Коалицию-СВ" российская армия начнет массово получать с 2020-го. В перспективе эти САУ заменят 152-миллиметровые самоходки "Мста-С" и буксируемые гаубицы "Мста-Б", которые по некоторым показателям уже уступают западным аналогам.