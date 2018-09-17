Войти
17.09.2018
ТАСС

"Ижмех" выпустит более 20 тыс. пистолетов Ярыгина в 2018 году

670
0
+1
Пистолет Ярыгина "Грач"
Пистолет Ярыгина "Грач".
Источник: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Выпуск изделий пройдет в рамках гособоронзаказа

ИЖЕВСК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (ИМЗ) (входит в концерн "Калашников") в 2018 году в рамках гособоронзаказа выпустит более 20 тыс. единиц пистолетов Ярыгина. Об этом в пятницу сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

"В этом году у нас достаточно серьезные объемы по выпуску пистолета Ярыгина. Это гособоронзаказы большому количеству поставщиков. Объем более 20 тыс. изделий", - сказал он.

Пистолет Ярыгина - самозарядный пистолет российского производства. Разработан коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина, серийно производится на "Ижевском механическом заводе". В 2003 году под наименованием 9-миллиметровый пистолет Ярыгина был принят на вооружение российскими военными.

"Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
Похожие новости
10.06.2013
Сохранить лидирующие позиции на рынке
17.09.2018
В серию в 2019. Концерн "Калашников" анонсировал выпуск "ПЛ-14"
20.08.2018
В Коврове обсудили правовые механизмы обеспечения диверсификации предприятий ОПК
07.03.2018
Мечи на орала
30.01.2018
ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары