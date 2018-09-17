"Ижмех" выпустит более 20 тыс. пистолетов Ярыгина в 2018 году

Выпуск изделий пройдет в рамках гособоронзаказа

ИЖЕВСК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (ИМЗ) (входит в концерн "Калашников") в 2018 году в рамках гособоронзаказа выпустит более 20 тыс. единиц пистолетов Ярыгина. Об этом в пятницу сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

"В этом году у нас достаточно серьезные объемы по выпуску пистолета Ярыгина. Это гособоронзаказы большому количеству поставщиков. Объем более 20 тыс. изделий", - сказал он.

Пистолет Ярыгина - самозарядный пистолет российского производства. Разработан коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина, серийно производится на "Ижевском механическом заводе". В 2003 году под наименованием 9-миллиметровый пистолет Ярыгина был принят на вооружение российскими военными.

"Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления.