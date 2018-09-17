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17.09.2018
bmpd.livejournal.com

Работы по учебно-тренировочному самолету СР-10 приостановлены

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Как сообщил веб-ресурс Mil.Press (Военное.РФ), работы по учебному самолету СР-10 приостановлены. Российские власти до сих пор не выделили средства на серийное производство перспективного учебного самолета СР-10, который для ВКС создает КБ "Современные авиационные технологии" (САТ). При этом СР-10 хорошо показал себя на последних летных испытаниях. Об этом Mil.Press Военное рассказал летчик-испытатель Виктор Королев.

Единственный опытный образец учебно-тренировочного самолета СР-10 (регистрационный номер ЕХ-88004) разработки и постройки ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии" (КБ "САТ"). Жуковский, июль 2017 года (с) Антон Харисов / AviaPressPhoto / russianplanes.net ( ссылка )

"Испытывали демонстратор СР-10 вплоть до "штопора". Машина выходит из него замечательно", - отметил Королев. Собеседник издания добавил, что на данный момент он выполнил 85 полетов на СР-10 и охарактеризовал самолет, как соответствующий всем требованиям для обучения летчиков.

Приостановку работ по СР-10 корреспонденту Mil.Press Военное подтвердил источник из КБ "САТ". "Пока деньги не выделяются", - резюмировал он, отказавшись вдаваться в детали.

В то же время Королев заявил о том, что после получения конструкторской документации Смоленский авиационный завод готов начать сборку СР-10. По мнению летчика, необходимость нового учебного самолета очевидна. Чешские L-39, на которых проходят летную подготовку курсанты, больше не выпускают. Их ресурс подходит к концу, и в ближайшие годы L-39 необходимо заменить новыми машинами.

Ранее стало известно, что госиспытания самолета СР-10 отложили до конца года.

14.09.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Продукция
L-39
СР-10
Компании
САТ КБ
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