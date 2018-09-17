Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара

Как сообщается, 11 сентября 2018 года ракетный катер ВМС Индонезии Rencong (бортовой номер "622", южнокорейской постройки 1979 года) сгорел в результате пожара и затонул в море близ Соронга, Западное Папуа. Весь личный состав из 37 человек был успешно снят другими кораблями, пострадавших нет.

Гибель ракетного катера ВМС Индонезии Rencong в результате пожара у Соронга (Западное Папуа), 11.09.2018 (с) IMI 3

Согласно сообщениям ВМС Индонезии и индонезийских СМИ, ракетный катер Rencong, входящий в состав сил недавно сформированного III флота ВМС Индонезии и базирующийся на Соронг, находился на патрулировании прибрежных вод. Около 07.00 утра 11 сентября катер, находившийся в 20 милях от базы, начал переход в Соронг для пополнения запаса пресной воды. Около 08.15 при запуске газотурбинного двигателя главного хода (катер оснащен комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой по схеме CODOG) General Electric LM2500 (лицензионного южнокорейского производства) произошел выход из строя газовой турбины с последующим возгоранием в машинном отделении. Усилия по борьбе с пожаром не дали результата, и огонь распространился по кораблю. Катер встал на якорь у острова Иофдойф в 8 милях от Соронга, однако усиление пожара заставило командира отдать приказ об оставлении корабля ввиду опасения возможности взрыва боеприпасов. Личный состав был взят другими катерами ВМС Индонезии, а Rencong полностью выгорел и и около 12.45 11 сентября затонул.

Rencong являлся одним из четырез ракетных катеров типа Mandau, построенных в 1979-1980 годах для ВМС Индонезии по контракту 1975 года в Масане (Чханвон) южнокорейским отделением Korea Tacoma Marine Industries американской судостроительной компании Tacoma Boatbuilding Company по американскому проекту PSMM Mk 5 (тип Dagger; до того восемь таких катеров были построены для ВМС Южной Кореи). Индонезийские катера этого типа имеют полное водоизмещение 274 тонны, длину 50,2 м, ширину 7,3 м и осадку около 2,3 м. Двухвальная энергетическая установка по схеме CODOG включает два дизельных двигателя малых ходов MTU 1V 331 TC81 мощностью по 1120 л.с. и газовую турбину главного хода LM 2500 мощностью 25000 л.с., скорость полного хода под турбиной до 41 уз. Вооружение включает одну 57-мм авртиллерийскую установку Bofors DP70 Mk 1, одну 40-мм артустановку Bofors L/70, две 20-мм артустановки Rheinmetall и четыре противокорабельные ракеты MBDA Exocet MM38 (судя по всему, ракет на катере в момент гибели не было). Три других катера этого типа продолжают оставаться в строю индонезийского флота.

Напомним, что это не первый инцидент с гибелью кораблей и катеров ВМС Индонезии в последние годы. В частности, 2 декабря 2017 года в Малаккском проливе в шторм после отказа двигателей затонул 150-тонный сторожевой катер ВМС Индонезии Sibarau (бортовой номер "847", бывший австралийский типа Attack постройки 1968 года). В мае 2016 года, напоровшись на корпус затонувшего судна, у Суматры потерпел аварию и затонул корвет ВМС Индонезии Pati Unus (бортовой номер "384", бывший малый противолодочный корабль флота ГДР проекта 1331). В ноябре 2013 года в результате удара о бетонный мол затонул средний десантный корабль Teluk Peleng (бортовой номер "584", также бывший корабль флота ГДР). 28 cентября 2012 года в Баньюванги (Восточная Ява) перед самым выходом на испытания сгорел законченный там постройкой для ВМС Индонезии цельнокомпозитный ракетный тримаран Klewang (бортовой номер "625") проекта Х3К.

Погибший в результате пожжара 11.09.2018 ракетный катер ВМС Индонези Rencong. Снимок 04.10.2014 (с) Chandri Djohan

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