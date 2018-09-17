России нужны корабли с вертолетным авиакрылом - Борисов

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабли с вертолетным авиакрылом востребованы ВМФ РФ и будут строиться в необходимом количестве, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Все зависит от военных - им решать, какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю, вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы, и они будут строиться в необходимом количестве", - сказал журналистам Ю.Борисов.

Он напомнил, что сданный флоту недавно большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" строился как вертолетоносец, и планируется постройка серии таких кораблей.

В августе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова" в России строить не будут, однако программа кораблестроения предусматривает создание универсальных десантных кораблей (УДК) с вертолетным крылом.

"По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", - заявил Д.Мантуров, отметив, что современные корабли - носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях кораблей и судов ВМФ.

"Например, вертолетное крыло в обязательном порядке должно находиться на авианесущих кораблях, но в качестве средств высадки вертолеты должны присутствовать и на десантных кораблях", - сказал министр.

"Отмечу, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых - вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства - планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе", - добавил Д.Мантуров.

В мае президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что российские корабелы будут строить вертолетоносцы. "Будем обязательно", - сказал А.Рахманов "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он не уточнил сроки начала работ и количество подобных кораблей: "Пока четкого понимания нет".

Вице-премьер Ю.Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, сообщил в прошлом мае, что Минобороны намерено получить вертолетоносец в рамках новой госпрограммы вооружения. По его словам, строительство такого корабля займет, минимум, четыре года, его принятие на вооружение возможно к 2022 году.

Ранее Дмитрий Рогозин, находясь на посту вице-премьера (возглавил Роскосмос), заявил, что на строительство кораблей могут быть потрачены средства, которые Россия получила от Франции после срыва контракта на строительство вертолетоносцев "Мистраль".