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17.09.2018
Интерфакс-АВН

НАТО принимает меры для сдерживания России в Арктике - Столтенберг

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник: Reuters

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что НАТО следит за усилением военного присутствия России в Арктике и принимает ряд мер для ее сдерживания в данном регионе.

"Арктика очень важна. Мы видим усиление российского присутствия, в том числе увеличение военного потенциала в Арктике. И это одна из причин, почему мы развиваем наше военное направление, не только из-за Арктики, но и в целом", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Вашингтоне.

"На данный момент мы усиливаем наше присутствие на море, вкладываем больше в развитие флота", - отметил он.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс ведет диалог с РФ по региональным вопросам через Арктический совет.

Й.Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречия в политике альянса в отношении России в том, что нынешний подход НАТО сочетает наращивание своего потенциала с диалогом с Москвой.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
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