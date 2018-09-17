НАТО принимает меры для сдерживания России в Арктике - Столтенберг

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что НАТО следит за усилением военного присутствия России в Арктике и принимает ряд мер для ее сдерживания в данном регионе.

"Арктика очень важна. Мы видим усиление российского присутствия, в том числе увеличение военного потенциала в Арктике. И это одна из причин, почему мы развиваем наше военное направление, не только из-за Арктики, но и в целом", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Вашингтоне.

"На данный момент мы усиливаем наше присутствие на море, вкладываем больше в развитие флота", - отметил он.

При этом генсек НАТО отметил, что альянс ведет диалог с РФ по региональным вопросам через Арктический совет.

Й.Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречия в политике альянса в отношении России в том, что нынешний подход НАТО сочетает наращивание своего потенциала с диалогом с Москвой.