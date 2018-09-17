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17.09.2018
Военное обозрение

Возобновят или нет? Работы по СР-10 приостановлены

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Все работы по учетному самолету СР-10 приостановлены по причине отсутствия денежных средств. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс Mil.Press (Военное.РФ).

https://www.youtube.com/

Согласно материалам издания, перспективный учебный самолет СР-10, который создает КБ "Современные авиационные технологии" (САТ), уже готов к серийному производству. Самолет отлично показал себя на последних летных испытаниях, но работы по нему были приостановлены по причине отсутствия денежных средств на серийное производство.

Как пояснил летчик-испытатель Виктор Королев, демонстратор учебного самолета СР-10 испытан "от и до", вплоть до штопора, из которого выходит замечательно, без проблем. Он рассказал, что совершил на самолете уже 85 полетов и дал СР-10 положительную оценку, охарактеризовав его как самолет, соответствующий всем требованиям для обучения летчиков. По его словам, Смоленский авиационный завод готов начать сборку СР-10 сразу же после получения технической документации на него.

В КБ "Современные авиационные технологии" подтвердили факт отсутствия средств на дальнейшие работы по СР-10, заявив, что "российские власти денег не выделяют", но при этом отказались рассказывать подробности.

Предполагалось, что учебный самолет СР-10 может заменить в летных училищах чешские L-39, ресурс которых походит к концу.

Ранее сообщалось, что пока госиспытания самолета СР-10 отложили до конца года.

14.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Чехия
Продукция
L-39
СР-10
Компании
САТ КБ
Проекты
Военные учения
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