Производитель рассказал о модернизации Ка-52

"Вертолеты России" ведут работы по модернизации ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

"Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero/ru

Как и все другие вертолеты, выпускаемые объединением, Ка-52 имеют большой модернизационный потенциал, отметили в пресс-службе.

По словам представителей холдинга, нынешние работы направлены на увеличение дальности применения вооружения, а также на то, чтобы унифицировать его с другими типами ударных вертолетов российского производства. О каком конкретно вооружении идет речь, в компании не уточнили.

Кроме того, КА-52 в ходе модернизации будут оснащены "новейшим радиоэлектронным оборудованием" и бортовыми комплексами обороны, добавили в пресс-службе.

В настоящее время "Аллигаторы" имеют на вооружении ракеты "Вихрь-1" противотанкового комплекса "Вихрь-М" с максимальной дальностью поражения 10 км. В прошлом году эти ракеты с бортов Ми-28Н и Ка-52 были успешно применены в Сирии против боевой техники террористических формирований.

Ранее СМИ сообщали, что Ка-52 наряду с другими вертолетами в перспективе будут вооружаться ракетным комплексом "Гермес-А" с дальностью поражения целей уже до 20 километров. По данным из открытых источников, ракета комплекса представляет собой двухступенчатую бикалиберную сверхзвуковую управляемую ракету. Как отмечали эксперты, минусом такой установки является большой вес ракеты. Боеприпас весит более 90 кг, в то время как ПТУР "Вихрь" – в 2 раза легче.