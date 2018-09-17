Войти
17.09.2018
Военное обозрение

Неслыханная щедрость. США окажут Израилю военную помощь на $38 млрд

671
3
-2

В конгрессе США утверждён законопроект, который предусматривает оказание среднесрочной военной и военно-технической помощи Израилю. Законопроект предполагает предоставление Израилю такого рода помощи на период 10 лет. При этом сумма финансирования составит 38 млрд долларов. Теперь законопроект ляжет на стол к президенту Трампу, и тот должен будет поставить на нём свою подпись. В то, что обязательно подпишет, не сомневаются ни в США, ни в Израиле.

Фейсбук

Новый законопроект на самом деле новым не является. Он повторяет документ от 2016 года, который был сформулирован при предыдущем президенте США. В документ, который носит название "акт Иланы Рос-Лейтинен", в частности, говорилось о создании резерва вооружений на общую сумму в 1 млрд долларов, о применении высокоточных боеприпасов против группировки "Хизбалла" и о создании американо-израильской программы по противодействию беспилотникам.

Это далеко не первая программа предоставлению Израилю финансовой помощи со стороны США в военной сфере. Ранее Израиль получал от США 3,1 млрд долларов ежегодно, четверть которых конвертировал в национальную валюту для вложения в собственное производство военной техники.

Странной выглядит сам факт финансовой помощи Израилю от США. Ведь Израиль позиционирует себя как небедное государство, способное в финансовом плане обеспечивать свою безопасность. Но США решают, что Израилю нужно ещё около 40 млрд долларов в ближайшее десятилетие. С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.09.2018
Шойгу рассказал об участии Путина на всех этапах маневров "Восток-2018"
17.09.2018
Шойгу пообещал, что масштабные маневры войск будут проводиться в России каждый пять лет
17.09.2018
The Atlantic (США): Еще не поздно предотвратить создание оси Россия — Китай
17.09.2018
Война в Сирии: пресечена атака на аэропорт Дамаска
17.09.2018
Отыграться на Турции: российские ракеты задели Америку
3 комментария
№1
17.09.2018 09:27
У каждого своя Беларусь...
0
Сообщить
№2
17.09.2018 10:18
Цитата, q
Это далеко не первая программа предоставлению Израилю финансовой помощи со стороны США в военной сфере. Ранее Израиль получал от США 3,1 млрд долларов ежегодно, четверть которых конвертировал в национальную валюту для вложения в собственное производство военной техники.

Странной выглядит сам факт финансовой помощи Израилю от США. Ведь Израиль позиционирует себя как небедное государство, способное в финансовом плане обеспечивать свою безопасность. Но США решают, что Израилю нужно ещё около 40 млрд долларов в ближайшее десятилетие. С чего бы такой аттракцион неслыханной щедрости от Вашингтона?
Ну давно получают эту помощь, много лет, с чего вдруг автор решил представить сие как новость, чего тут неслыханного? Давно слышим, много лет. Очевидно есть в этом взаимовыгодный интерес: миллиарды на дороге не валяются и потому даже не бедному Израилю они не помешают, денег - их всегда и всем на что-то не хватает. Для американцев это означает, что Израиль им должен что-то в ответ (проамериканский форпост в регионе, противовес недружественному Ирану, не всегда дружественным арабам, рычаг влияния, отстаивания интересов), пусть не деньги, но должен и они это получают.
0
Сообщить
№3
17.09.2018 10:32
Всё может быть гораздо проще: Кушнер попросил у тестя военную технику для оказания давления на Сирию и Иран. Трамп всегда был известен своими посылами любви Израилю, да и выгодно ему это в нынешней внутриполитической ситуации.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары