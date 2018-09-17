Эр-Рияд закупает израильский "купол"

Власти Саудовской Аравии, закупают израильскую систему ПРО Iron Dome ("Железный купол"), что может говорить о сближении позиций двух непримиримых противников в Ближневосточном регионе, пишет издание Eadaily.

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Как сообщили эмиратские СМИ, Эр-Рияд уже заключил контракт с Тель-Авивом на покупку этой оборонительные системы. Ожидается, что поставка элементов системы в страну начнется в декабре текущего года.

По словам осведомленных источников, на начальной стадии переговорного процесса о поставках "Железного купола" представители Израиля были настроены отказать заказчику из-за опасений поставить под угрозу интересы еврейского государства на Ближнем Востоке. Но в это время в качестве посредников в дело вмешались представители Соединенных Штатов.

И после "секретных переговоров в Вашингтоне" правительство Израиля всё же решилось на сделку, сказал один из источников.

По мнению арабских изданий, в случае реализации контракта, первые комплексы, скорее всего, будут размещены на границе с Йеменом, с территории которого в сторону Эр-Рияда периодически стартуют боевые ракеты, запускаемые хуситами.

Отмечается также, что тема продажи "Железного купола" саудитам получила широкий резонанс и в Израиле. Некоторые из местных СМИ утверждают, что компания Rafael Advanced Defense Systems не планирует вступать в коммерческие отношения с Саудовской Аравией.