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17.09.2018
Военное обозрение

Эр-Рияд закупает израильский "купол"

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Власти Саудовской Аравии, закупают израильскую систему ПРО Iron Dome ("Железный купол"), что может говорить о сближении позиций двух непримиримых противников в Ближневосточном регионе, пишет издание Eadaily.

https://ru.wikipedia.org

Как сообщили эмиратские СМИ, Эр-Рияд уже заключил контракт с Тель-Авивом на покупку этой оборонительные системы. Ожидается, что поставка элементов системы в страну начнется в декабре текущего года.

По словам осведомленных источников, на начальной стадии переговорного процесса о поставках "Железного купола" представители Израиля были настроены отказать заказчику из-за опасений поставить под угрозу интересы еврейского государства на Ближнем Востоке. Но в это время в качестве посредников в дело вмешались представители Соединенных Штатов.

И после "секретных переговоров в Вашингтоне" правительство Израиля всё же решилось на сделку, сказал один из источников.

По мнению арабских изданий, в случае реализации контракта, первые комплексы, скорее всего, будут размещены на границе с Йеменом, с территории которого в сторону Эр-Рияда периодически стартуют боевые ракеты, запускаемые хуситами.

Отмечается также, что тема продажи "Железного купола" саудитам получила широкий резонанс и в Израиле. Некоторые из местных СМИ утверждают, что компания Rafael Advanced Defense Systems не планирует вступать в коммерческие отношения с Саудовской Аравией.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
Оборонительные системы
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4 комментария
№1
17.09.2018 10:58
Это вместо предполагаемого С-400 как я понял.
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№2
17.09.2018 20:44
Нет.Вы поняли неправильно.С-400 не защитит от градов.
0
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№3
17.09.2018 20:58
Цитата, Израильтянин сообщ. №2
Нет.Вы поняли неправильно.С-400 не защитит от градов.
В смысле? Это от этого Купол будет защищать Эр-Рияд?

Хотелось бы посмотреть на эффект.
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№4
17.09.2018 21:27
Так как на видео- стреляет регулярная армия, которая не ожидает от обстрелянных ответки в 250кг в тротиловом  в течение 60 секунд.

Максимум 5-6 за раз хуситы будут посылать за раз.

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