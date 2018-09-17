ВВС США: Самолёты четвёртого поколения больше закупаться не будут

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов отказываются от дальнейших закупок самолетов четвертого поколения даже в усовершенствованном варианте типа истребителей F-15X. Об этом в своем интервью рассказала министр ВВС США Хизер Уилсон, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

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Согласно слов Уилсон, командование ВВС имеет ограниченный бюджет и может совершать закупки только в рамках него. Сокращать закупки новейшего самолета пятого поколения F-35, чтобы приобрести боевые самолеты четвертого поколения даже в их усовершенствованных версиях, командование ВВС не будет. Она добавила, что это касается и истребителя F-15X, которого компания Boeing презентовал как "оруженосца" для "стелс"-самолетов пятого поколения.

Уилсое пояснила, что в настоящее время летный парк Военно-воздушных сил США на 80% состоит из самолетов четвертого поколения и на 20% - пятого. В перспективе ВВС США должны состоять из соотношения истребителей пятого и четвертого поколения как 50/50, к чему сейчас стремится командование авиации.

Также Уилсон заявила, что американские ВВС не заинтересовал "гибрид" F-22 и F-35, предлагаемый Lockheed Martin. Командование и дальше будет закупать F-35, в потенциале которого уверено.