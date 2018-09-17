Росгвардия получит АК "двухсотой серии"

Командование Росгвардии закупает первую партию автоматов Калашникова "двухсотой серии", передает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.

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Ранее осведомленный источник рассказал агентству, что до конца 2018 года Росгвардия планирует заключить с концерном "Калашников" договор о приобретении первой партии автоматов в количестве около 500 единиц.

Согласно информации, содержащейся на портале госзакупок, силовое ведомство намерено приобрести 476 автоматов Ак-200 и 60 автоматов АК-205. Стоимость предполагаемой сделки не должна превысить 31 млн. рублей. Оружие должно быть поставлено управлению Росгвардии по Удмуртской Республике.

Напомним, укороченный АК-204 калибра 7,62 мм и его 5,45-мм вариант АК-205 впервые были представлены в мае текущего года на выставке передовых технологий правоохранительных органов. Автоматы представляют собой глубоко модернизированную версию АК-74 с учетом наработок по АК-400 и ОКР "Обвес".

То есть, комплект улучшений, предлагаемый "Калашниковым" для строевого оружия, на "двухсотую серию" устанавливается уже на заводе, с подгонкой и доработкой. В том числе телескопический прицел, эргономичная рукоять, две планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Как отмечает издание, автоматы этой серии "Ижмаш" разрабатывал около 10 лет назад, однако работы по проекту были заморожены. Их возобновили лишь в 2015 году.