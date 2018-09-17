Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
Командование Росгвардии закупает первую партию автоматов Калашникова "двухсотой серии", передает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.
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Ранее осведомленный источник рассказал агентству, что до конца 2018 года Росгвардия планирует заключить с концерном "Калашников" договор о приобретении первой партии автоматов в количестве около 500 единиц.
Согласно информации, содержащейся на портале госзакупок, силовое ведомство намерено приобрести 476 автоматов Ак-200 и 60 автоматов АК-205. Стоимость предполагаемой сделки не должна превысить 31 млн. рублей. Оружие должно быть поставлено управлению Росгвардии по Удмуртской Республике.
Напомним, укороченный АК-204 калибра 7,62 мм и его 5,45-мм вариант АК-205 впервые были представлены в мае текущего года на выставке передовых технологий правоохранительных органов. Автоматы представляют собой глубоко модернизированную версию АК-74 с учетом наработок по АК-400 и ОКР "Обвес".
То есть, комплект улучшений, предлагаемый "Калашниковым" для строевого оружия, на "двухсотую серию" устанавливается уже на заводе, с подгонкой и доработкой. В том числе телескопический прицел, эргономичная рукоять, две планки Пикатинни для установки дополнительного оборудования.
Как отмечает издание, автоматы этой серии "Ижмаш" разрабатывал около 10 лет назад, однако работы по проекту были заморожены. Их возобновили лишь в 2015 году.
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телескопический прицел,Не прицел, а приклад! А-а-а, статья взята с сайта "Военное обозрение"! Там ещё и не такое могут опубликовать...
Автоматы представляют собой глубоко модернизированную версию АК-74Скорее версию АКС74У. Смысл которой был ухудшить автомат (укоротить ствол) ради компактности и облегчения веса для пользования в тесном пространстве - в машинах и т.п.
Но пресловутые пикатини увеличивают вес примерно на 0,7-1кг. Так что по весу эти "АК-200" равны не АКС74У, а скорее АК74. Плюс передняя рукоятка в тесноте абсолютно лишняя. Плюс в тесноте пикатини дерут одежду...
В общем эти "АК-200" - ухудшенный вариант АКС74У по цене ~60тыс за штуку.
Может быть стоило рассмотреть новый малогабаритный АМ-17?
Скорее версию АКС74У.При чём здесь АКС-74У? У него длина ствола была всего 210 мм. После АКС-74У уже создали АК-102, АК-104 и АК-105 с длиной ствола 314 мм. Именно их развитием и стали АК-202, АК-204 и АК-205.
Но пресловутые пикатини увеличивают вес примерно на 0,7-1кг.С чего бы планки Пикатини весили целый килограмм? АК-105 с пустым магазином весит 3,2 кг, а АК-205 с пустым магазином – 3,8 кг. 600 грамм – это увеличение веса всего, что добавили и поменяли, а не только планок.
В общем эти "АК-200" - ухудшенный вариант АКС74УНынешний АК-200 – это улучшенный АК-74М, а АК "двухсотой серии" – улучшенные АК "сотой серии".
Может быть стоило рассмотреть новый малогабаритный АМ-17?У АМ-17 длина ствола примерно такая же, как у АКС-74У. Он не является аналогом АК-105 или АК-205.