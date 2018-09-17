В серию в 2019. Концерн "Калашников" анонсировал выпуск "ПЛ-14"

Пистолет Лебедева (ПЛ-14) пойдет в серийное производство в 2019 году. Выпуск будет налажен на "Ижевском механическом заводе" (ИМЗ), входящем в концерн "Калашников", сообщил управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

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Он пояснил, что ПЛ-14 в серию "пойдет точно". Для производства пистолета уже заказано новое оборудование, выделены довольно серьезные инвестиции. Пистолет будет выпускаться по новым технологиям. По его словам, новый пистолет будет отвечать всем потребительским свойствам основных заказчиков как "по теме боевого стрелкового оружия", так и "направления гражданского стрелкового оружия".

На предприятии заявили, что в настоящее время выполняют гособоронзаказ на более 20 тысяч экземпляров "пистолет Ярыгина".

О планах запустить ПЛ-14 в серийное производство на "Ижевском механическом заводе" сообщалось в марте этого года. Новый пистолет может заинтересовать российское военное ведомство и Министерство внутренних дел. Впервые новый пистолет был представлен в 2015 году на форуме "Армия-2015".

ТТХ пистолета Лебедева: калибр - 9 мм; длина - 220 мм; высота - 136 мм; толщина - 28 мм; длина ствола - 127 мм; масса со снаряженным магазином - 0,99 кг; емкость магазина — 15 патронов.