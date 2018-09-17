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17.09.2018
РИА Новости

Мотострелки на "Востоке-2018" совершили марш от Ледовитого океана до Тихого

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Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.
Источник: © Фото : Минобороны

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Арктические мотострелки Северного флота пересекли Чукотский полуостров на штатной технике, совершив марш от берега Северного Ледовитого океана до тихоокеанского побережья в рамках маневров "Восток-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота, принимающие участие в манёврах войск (сил) "Восток-2018", совершили марш по территории Чукотского полуострова от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья на штатной технике, предназначенной для действий в условиях Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что марш был выполнен по маршруту мыс Ванкарем - посёлок Эгвекинот на расстояние более 270 километров по бездорожью на двухзвенных снегоболотоходах ДТ-10П в течение двух суток.

Военные отработали тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению диверсантов противника. На отдельных этапах марша были выполнены боевые стрельбы по подготовленным мишеням.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников, участвуют также подразделения из Китая и Монголии.

14.09.2018
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