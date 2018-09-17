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17.09.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Польши получили первые ЗРК ближнего действия "Попрад"

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Bumar_Poprad_AZM_Kutno_Zubr-P
Пусковая установка польского ЗРК Bumar Poprad на шасси бронированного автомобиля AZM Kutno Zubr-P (c) Buma.

ЦАМТО, 14 сентября. Министерство национальной обороны Польши объявило о состоявшейся в Кошалине официальной церемонии передачи 8-му полку ПВО семи самоходных пусковых установок ЗРК ближнего действия "Попрад".

Установки поставлялись подрядчиком в полк в течение июля-августа 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2015 года Инспекторат вооружения Министерства национальной обороны Польши подписал с польской компанией PIT-RADWAR контракт на поставку самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия "Попрад". Стоимость соглашения оценивается в 1,0835 млрд. злотых (273 млн. долл.). Программа будет реализована в течение 2018-2021 гг.

Всего до 2021 года на вооружение планируется принять 79 самоходных пусковых установок, включая 77 новых и две модифицированные из опытных образцов. Согласно графику, в 2018 году ВС Польши должны получить 14 новых комплектов ЗРК "Попрад", в 2019-2020 гг. – по 22 комплекта, а в 2021 году – 19 комплектов.

Самоходная пусковая установка ЗРК "Попрад" размещается на шасси ББМ "Зубр-P" (Zubr-P) с колесной формулой 4x4 польского военно-механического завода AMZ-Kutno и оснащается пусковым модулем с четырьмя ракетами "Гром" (в перспективе – "Перун"), телевизионными и инфракрасными системами обнаружения, обеспечивающими автоматическое сопровождение и захват цели, лазерным дальномером и запросчиком IKZ-02 системы опознавания "свой-чужой" Suprasl компании PIT-RADWAR. Максимальная дальность поражения целей ЗУР "Гром" составляет 5,5 км, максимальная высота поражения – 3500 м.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
3М-25 Метеорит
Зубр
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