Хуситы применяют БЛА для корректировки огня артиллерии

ЦАМТО, 14 сентября. Шиитская йеменская повстанческая группировка "Ансар Алла" (хуситы) 11 сентября опубликовала видеорепортаж с демонстрацией разведывательного полета БЛА.

В комментарии к видеорепортажу было заявлено об обеспечении эффективной совместной работы БЛА и артиллерийских подразделений.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, видеорепортаж был снят на побережье Красного моря в Йемене. На кадрах был продемонстрирован точный обстрел четырех разных позиций, часть из которых была занята силами, оснащенными ББМ с усиленной противоминной защитой (MRAP).

Одна из позиций может быть идентифицирована как полевой лагерь на главной прибрежной дороге к югу от портового города Аль-Ходейда, которая в настоящее время контролируется йеменскими группами, поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

По оценке экспертов, репортаж демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются ВС ОАЭ и их союзники, действующие в провинции Аль-Ходейда, при борьбе с БЛА, применяемыми "Ансар Алла". Известно, что для противодействия им ОАЭ уже развернули в Йемене зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".