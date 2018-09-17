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17.09.2018
ЦАМТО

Хуситы применяют БЛА для корректировки огня артиллерии

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Ансар Аллах
Кадр из музыкального клипа, снятого с БПЛА, пропагандистского крыла йеменского движения «Ансар Аллах».
Источник: Видео Telegram-канал Directorate4

ЦАМТО, 14 сентября. Шиитская йеменская повстанческая группировка "Ансар Алла" (хуситы) 11 сентября опубликовала видеорепортаж с демонстрацией разведывательного полета БЛА.

В комментарии к видеорепортажу было заявлено об обеспечении эффективной совместной работы БЛА и артиллерийских подразделений.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, видеорепортаж был снят на побережье Красного моря в Йемене. На кадрах был продемонстрирован точный обстрел четырех разных позиций, часть из которых была занята силами, оснащенными ББМ с усиленной противоминной защитой (MRAP).

Одна из позиций может быть идентифицирована как полевой лагерь на главной прибрежной дороге к югу от портового города Аль-Ходейда, которая в настоящее время контролируется йеменскими группами, поддерживаемыми Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

По оценке экспертов, репортаж демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются ВС ОАЭ и их союзники, действующие в провинции Аль-Ходейда, при борьбе с БЛА, применяемыми "Ансар Алла". Известно, что для противодействия им ОАЭ уже развернули в Йемене зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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