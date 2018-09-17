Вооруженные силы Узбекистана получили американские БЛА RQ-11 "Рейвн"

ЦАМТО, 14 сентября. Судя по опубликованному 7 сентября на сайте Минобороны Узбекистана отчету о проведенном мероприятии "Армия и молодежь", ВС Узбекистана приняли на вооружение не менее одного комплекта мини-БЛА RQ-11 "Рейвн" производства американской компании AeroVironment.

Информация о количестве и сроках приобретения БЛА не раскрывается. На сопровождавших репортаж фотографиях среди других образцов военной техники были продемонстрированы два беспилотных аппарата RQ-11 "Рейвн".

По данным Forecast International, БЛА RQ-11 также применялись в ходе проведенных в прошлом месяце совместных учений ВС Узбекистана и Таджикистана.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА RQ-11 "Рейвн" являются штатным вооружением подразделений вооруженных сил многих стран НАТО. На текущий момент компания AeroVironment поставила более 25 тыс. БЛА заказчикам из разных стран мира, общий налет которых превысил 2 млн. часов.

RQ-11 "Рейвн" предназначен для ведения разведки и целеуказания на малых высотах в дневное и ночное время на дальностях до 6,2 миль (10 км). БЛА оснащен цветной телевизионной и инфракрасной камерами, лазерным целеуказателем и обеспечивает выдачу видеоинформации на переносной блок управления в реальном масштабе времени. Размах крыла БЛА – 1,4 м, длина – 0,9 м, масса – 1,9 кг. Система переносится в рюкзаке одним военнослужащим, запуск аппарата осуществляется "с руки". Максимальная продолжительность полета БЛА с электрическим двигателем составляет около 90 мин.

Стоимость системы составляет около 260 тыс. долл.

В мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил с официальным визитом США и встретился с Дональдом Трампом. Стороны обсудили двусторонние отношения, включая сотрудничество в оборонной сфере. Президент Узбекистана напрямую не обсуждал вопрос продажи оружия, но по итогам переговоров объявил о начале "новой эры стратегического партнерства между Узбекистаном и США", отметив, что Узбекистан "закупает в США различные технологии и оборудование".