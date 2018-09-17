ЦАМТО, 14 сентября. Росгвардия в первой партии закупит свыше 500 новых автоматов Калашникова "двухсотой серии". Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок, передает "РИА Новости"..

Ранее информированный источник "РИА Новости" сообщил, что Росгвардия планирует до конца года заключить с концерном "Калашников" контракт на поставку первой партии АК-204.

Согласно описанию аукциона, ведомство планирует закупить 476 автоматов АК-200 и 60 автоматов АК-205. Цена контракта составляет почти 31 млн. руб. Получателем автоматов является управление Росгвардии по Удмуртской Республике в Ижевске.

Автомат Калашникова "двухсотой серии" разрабатывался "Ижмашем" примерно 10 лет назад, однако проект был заморожен. В 2015 году работы по "двухсотой серии" были возобновлены.

Публичная презентация автоматов Калашникова этой серии под индексами АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204 и АК-205 состоялась в мае этого года на выставке передовых технологий правоохранительных органов РФ в Подмосковье, напоминает "РИА Новости".